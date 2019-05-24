【倚天屠龍記】楊不悔勇敢追愛打動觀眾　21歲孫安可靚絕全劇

在金庸創作的武俠小說中，其筆下描寫堅強獨立﹑勇敢執着﹑追求的女子不多，就好似代表人物有黃蓉﹑穆念慈……還有現正無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》中明教教主楊逍之女的楊不悔。她不理世人眼光勇於做自己的行為甚是打動觀眾，而劇中扮演楊不悔的21歲演員孫安可，竟然在個性上同楊不悔都有幾分相似，她為了自己的夢想勇敢地向家人表白，更不惜離家出走勇敢地去追求自己的演藝夢，展現出新時代女性獨立一面。

楊不悔勇敢的個性非常打動觀眾。（《倚天屠龍記》微博圖片）

在《倚天屠龍記》中，楊不悔不理世人的眼光，愛上了父親楊逍的情敵殷梨亭。儘管他曾經同自己母親有過婚約，不過愛情就是無分過去﹑種族……她完全不介意最後更嫁給幾乎癱瘓的他，專心照顧他更為他生下小孩過着幸福生活，他們絕對是金庸筆下少有幸福的一對戀人，愛情故事打動人心。

在楊不悔身上我們可見她是多麼的勇敢真挈﹑敢愛敢恨﹑完全不懼被封建禮教所束縛的女子。或許有人覺得她根本就是耍任性，但是在那個時代她如此不理世俗眼光，只為追求自己一生所愛，根本就是非常有獨立思考的女子，不怕挑戰傳統禮教，在現實生活中的孫安可亦似乎有着如此的經歷。

楊不悔不理世人眼光，愛上了父親的情敵殷梨亭。（《倚天屠龍記》微博圖片）

逐格睇孫安可古裝扮相：

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現年21歲的孫安可為了成為一位演員她可以去到好盡，自高中畢業之後，她就一心想成為演員想進入藝術學校就讀，奈何父親不同意，更認為演員這一條路非常辛苦，不希望女兒踏上。但一心想做演員的孫安可不理父親反對堅持要入讀藝校，最後以離家出走相逼，最終家人答應她的要求順利考入北京電影學院。雖然不是在愛情上耍勇敢，但都可以話是另類的勇敢，因為她為了自身追求不惜作出反抗，對一個女子來講是多麼地需要勇氣，而且還要在傳統的中國式父親的管制下完成夢想。幸好地她憑着自己努力劇接劇，最終憑楊不悔一角為人所識，顏值超高的她更被網友封為「古裝美人」，完全沒有令父親失望。同樣地與楊不悔的命運一樣，最終都是幸福完美的。

孫安可為了追求夢想不惜離家出走的。（孫安可微博圖片）

逐格睇孫安可時裝樣：

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在《倚天屠龍記》眾多美女女角中，孫安可能夠突圍而出亦證明她有一定魅力。而事實亦的確如此，皆因五官立體的她除了角色吸引人之外，古裝扮相非常有古典美，靈活動人的氣質自然非常，網友們都被她深深吸引封為「古裝美人」。另外，她時裝樣亦同樣吸眼球，留著長頭捲髮的她有時尚氣息，能夠駕馭任何衣著，根本就是當演員的好料子「真的很好看」﹑「小姐姐好美」﹑「倚天裡面最漂亮女人」……人氣節節上升中。