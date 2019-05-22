【倚天屠龍記】趙敏不雅短片流出　陳鈺琪女神形象破功？

最近由曾舜晞、祝緒丹以及陳鈺琪主演、蔣嘉駿執導、於無綫播放的金庸小說改編劇集《倚天屠龍記》成為了不少網民的討論話題，除了將劇集與原著小說進行對比之外，劇中的各大美人亦是重點之一，當中討論度最多的定非兩大女主角周芷若（祝緒丹飾）和趙敏（陳鈺琪飾）莫屬，更有網友自稱「身中琪毒」，被陳鈺琪的美貌深深吸引了。不過，最近有關陳鈺琪的「不利」影片卻在網絡流傳，只見片中的她，竟公然捽腳趾！

陳鈺琪一路捽腳趾一露尷尬咁笑。（YouTube）

陳鈺琪經常賣萌

其實這一幕「捽腳趾」是來自第24集，張無忌被趙敏關在鋼牢的一場戲的鏡頭背後。該場戲的劇情是張無忌與趙敏同困綠柳山莊一個密封的鋼牢之中，但無忌急於逃走去救人，但用盡方法都未能迫使趙敏開機關放自己出去，所以無忌只好先將趙敏點穴，再脫去趙敏的鞋和襪，撓她的腳板底令她痕癢難耐，最後成功令趙敏屈服。其實陳鈺琪經常在微博賣萌，不時就會分享自己的奇怪表情，再配以相關的句子，更曾經因為被網友批評身材不好而反擊留言：「我平胸！我驕傲！我為自己省布料！」此舉更令網民大讚。而今次她這樣不顧形象的公然捽腳趾的陳鈺琪並沒有因此而形象崩壞，反而被粉絲大讚可愛呀！

陳鈺琪賣萌圖輯：

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