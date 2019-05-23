【倚天屠龍記】宋青書惡貫滿盈猶可恕　金庸筆下誰最敗家？

由無綫播放，曾舜晞、祝緒丹以及陳鈺琪主演的金庸小說改編劇集《倚天屠龍記》最近剛播完「六大派圍攻光明頂」，這段劇情更一度成為網民熱討話題之一。雖然六大頂圍攻一事，成崑（樊少皇飾）才是始作俑者，但導火線一定是說服滅絕師太（周海媚飾）聯合六大派的說客──宋青書（張超人飾）！宋青書是「武當七俠」之一宋遠橋之子，曾經一度是掌門張三豐指名的掌門傳人。不過宋青書之後做盡，先是表面大義凜然地說服滅絕師太聯合六大派圍攻明教，實際是在周芷若面前立威討歡心，及後又偷窺峨嵋派女寢，結果被七師叔莫聲谷發現，再聽陳友諒唆擺，誤殺莫聲谷成為當武叛徒（小說版）。及後宋青書又受命下向張三豐及武當弟子下毒，但他最後良心未泯，並無向眾人狠下毒手。最後轉投峨嵋派，更從周芷若（祝緒丹飾）身上學會「九陰白骨爪」，在屠獅大會上被張三豐清理門戶（小說版）。

受害人名單：

+ 3 + 2

2019年版《倚天屠龍記》宋青書（張超人飾）。（劇照）

金庸筆下仍有4名「廢二代」

「小毒物」歐陽克-衰好色

要論金庸筆下的「廢二代」，又豈能數漏蔣家駿對上一套金庸小說改編作品《射鵰英雄傳》中的歐陽克呢？歐陽克是人稱「西毒」的歐陽鋒和嫂子所生的私生子，為人好色，經常姦污清白女子，曾多次對黃蓉、穆念慈以及全真教孫不二的徒弟程瑤迦起色心，武高雖高但卻不及「五絕」。色字頭上一把刀，最後亦因為對穆念慈有非份之想而激怒楊康，繼而被對方刺死。

2017年版《射鵰英雄傳》的歐陽克由劉智揚飾。（劇照）

林平之－絕後

《笑傲江湖》林平之是福威鏢局大少爺，嬌生慣養又個性好強，因為錯殺青城派余人彥而遭滅門，及後拜到華山門下。其後為練《辟邪劍法》而自宮，雖與岳靈珊成親但只是有名無實，更對妻子深存懷疑。為報仇令林家絕後。

2013年版《笑傲江湖》的林平之由陳曉飾演。（劇照）

鄭克塽－賣國

《鹿鼎記》中的鄭克塽是鄭成功之孫、鄭經之子，作為反清的最大勢力，鄭克塽竟然向滿清投降，將阿爺和父親的基業毀於一旦。但讀者最痛恨的，當然是他與韋小寶爭奪阿珂啦！

1998年無綫版《鹿鼎記》的鄭克塽由郭耀明飾演。（電視畫面）

楊康－倒戈叛國

《射鵰英雄傳》中的楊康，堪稱「廢二代」之最。其父楊鐵心是一名抗金勇士，以一套「楊家槍法」聞名於世。但楊康卻因為母親包惜弱投靠金國六王爺完顏洪烈，而在金國長大，以「完顏康」為名，又被稱為「小王爺」。完顏康極得完顏洪烈溺愛，養成極度高傲的個性，亦看不起宋人，又因不認生父，而令父母慘死。但楊康依然認賊作父，更助金人攻打大宋。雖然最後他臨死前仍說出完顏洪烈並非自己親爹的說話，但一條叛國之罪，足以令他登上「廢二代」榜首！