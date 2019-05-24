金在奐成Wanna One第6人訪港　7月開見面會全場粉絲有份擊掌

韓國限定男團Wanna One解散後，11位成員都在各自的領域發展順利。而繼早前朴志訓和河成雲等人來港後，這次輪到主唱金在奐即將於7月30日，在香港舉行粉絲見面會《2019 KIM JAE HWAN FANMEETING [MIN:D] in HONG KONG》，成為第6位訪港的成員。

金在奐於2017年，以一把靚聲和高水準的唱功，在《Produce 101》第二季中獲勝，成功以Wanna One一員出道。而近日金在奐終於以Solo歌手身份再出道，並於20日推出首張個人迷你專輯《Another》，親自參與全碟歌曲的作曲外，亦參加了其中4首歌曲的填詞部份。而金在奐的首個個人見面會，將於本月26日以首爾為起點，其後再到訪日本、曼谷和新加坡等地。

金在奐近日再正式出道，獲不少粉絲支持。（Twitter/@KJH_officialtwt）

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7月30日金在奐將來到香港，親自與香港的WIN:D（金在奐粉絲）見面，粉絲亦能夠在現場欣賞到偶像的美聲演出。為了答謝香港粉絲的支持，金在奐也特別安排了不同的粉絲福利。除了每位入場觀眾能夠參加擊掌會外，購買$1688門票的觀眾更可與偶像分組合照，而購買$1488門票的觀眾則有機會獲得金在奐簽名專輯與海報，粉絲必定要把握機會！