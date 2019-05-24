惠英紅必定憑《鐵探》贏視后？　TVB節目安排暗藏最強攔路虎

無綫（TVB）翡翠台最近正播放內地劇集《倚天屠龍記》和楊明、高海寧主演的自家製作《婚姻合伙人》，而兩劇播畢後，它們的檔期將分別由陳煒《好日子》和郭晉安、馬國明《白色強人》接替。至於之後翡翠台會播乜？根據TVB內部文件顯示，鄭則仕主演的《街坊財爺》會在8點半播出，而蕭正楠、林夏薇的《十二傳說》則於9點半檔播放。

攤凍了一段時間的《十二傳說》終於在7月15日正式出街。（《十二傳說》海報）

雖然重頭劇盡出，一眾花旦亦盡顯實力，更有望入圍年尾台慶頒獎禮爭視后，但始終未及《鐵探》惠英紅呼聲高，點擊下圖觀看邊幾位好有可能有份爭視后：

雖然惠英紅憑着三屆視后的實力，成為最有力問鼎視后寶座的演員，但事實上她未必最後能夠奪得此項殊榮，得勝機率絕非100%，原因是最後勁敵好可能在台慶劇檔期出現。

點擊下圖觀看有可能成為台慶劇的劇集：

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相信大家都心裏有數，最有可能撼贏惠英紅的便是《多功能老婆》的楊千嬅。其實《多》劇早己於上年（2018年）9月完成拍攝，後期製作亦已經順利搞掂，加上劇集由著名編劇陳寶華擔任總監製，是精品中的精品，所以TVB絕對會將它放到最重要的時段，即台慶前後播出。

楊千嬅的實力不用多言，她在2012年便憑電影《春嬌與志明》角色「余春嬌」奪得金像影后，而她擔任主演的《每當變幻時》、《五個小孩的校長》均是賺人熱淚的佳作。雖然楊千嬅的演技未必與惠英紅同一個等級，但《多》劇的角色是特別為她度身訂做，能夠百分百發揮其功力。