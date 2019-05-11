TVB重頭劇《鐵探》終於迎來大結局，緊張刺激的劇情亦邁入尾聲，除了講到垶Sir（袁偉豪飾）為同僚安全而拼命的精神終於令他得到合理的判決外，飾演半癱警司程Sir化身「空中飛人」將終極魔王營長（吳廷燁飾）繩之於法一幕，意外成為全劇最大亮點，引起網民不少熱議！

《鐵探》播出以來，憑惠英紅、姜浩文和黃智賢等演員精湛演技成功贏得不少收視及口碑！但周五晚（10/5）播出的大結局，卻意外引起不少負評。因為劇情講到營長準備引程Sir上鉤，製造一場更大的殺警事件，但身為前飛虎隊警司兼攀石能手的程Sir就機智地運用牛頓第三運動定律提到的反作用力，成功飛天開槍，將營長制服！雖然劇情創意十足，但網民紛紛指不合常理，惹來大批網民留言力斥，更笑指程Sir的實力與超級英雄有過之而無不及，為其改名「輪椅俠」。

營長於過去29集《鐵探》的角色設定，一直是超厲害人物，但最終敗於「輪椅俠」黃智賢手上！（電視截圖）

點撃下圖重溫程Sir如何運用反作用力！

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半癱程Sir飛天開槍一幕，除了被網民發現與同樣由黃智賢主演的劇集《福爾摩師奶》中燕子俠救回人質勁為相似，留言指可能是關一夫（黃智賢飾）最後跛了，到今世程Sir又是跛，分析出二人可能是轉世關係，相當搞笑！

黃智賢化身燕子俠！（電視截圖）

點撃下圖重溫燕子俠有幾威水！

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《掌上明珠》陶大宇化身「輪椅俠」救宣萱 網足笑足9年

另外，這一幕驚人的救人情節亦令不少網民聯想到2010年首播，由宣萱、商天娥、林保怡、陶大宇及滕麗名主演的《掌上明珠》，皆因當時宣萱飾演的碧霞與陶大宇被困火場，同樣是腳有殘疾陶大宇以輪椅把宣萱彈起、彈出火場，這幕亦足足被網民笑了9年。

對此，有《掌上明珠》的幕後人員爆料當時劇組收到劇本已經打算轉橋，但當時的監製林志華卻認為這是「世紀絕橋」，堅持要拍！身為主角的宣萱和陶大宇無奈下照拍，因此劇組只好全部以特寫大頭交代，打算草草了事，但這幕出街後仍難逃淪為笑柄！

輪椅飛彈一招令人精神為之一振！（電視截圖）

點撃下圖逐格重溫經典一幕！