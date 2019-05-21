【收視滯後報告】《鐵探》成功登頂　帶動TVB整體收視去到高峰

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月6日至5月12日。這個星期是《鐵探》的大結局，大家當然相當期待它的成績，而它亦沒有令人失望，大結局當晚取得7天跨平台總收視33點，是全劇最高的一刻。而全劇平收均28.8點亦是一個不錯的紀錄，而TVB官方稱這是2017年以來2線劇（9點半播放）收視最高劇集。

《鐵探》暫成為2019年最高收視劇集。（劇照）

2線劇是9點半播放，1線劇自然就是8點半播放，是這期的1線劇《倚天屠龍記》亦錄得27點的好收視，加上處境劇《愛•回家之開心速遞》的28.3點，三線劇集都衝破27點，在TVB已經多時不復見，絕對是近年的「美好時光」。

《倚天屠龍記》有一班靚女角色，多人睇都唔出奇！圖為飾演周芷若的祝緒丹（視覺中國）

這個十分少見的時刻，在這個收視報告終於看到，其實TVB近年收視過27點的劇集不少，但真的很少會在同一個時期播放，通常1線成功，2線收視就會夠差，加上處境劇《愛•回家之開心速遞》近半年的收視實在高得令人驚奇，才會成功令TVB享受一下這個甜蜜時刻。縱觀2018年TVB在9點半播放的10套劇集，包括：《無間道》、《果欄中的江湖大嫂》、《棟仁的時光》、《飛虎之潛行極戰》、《天命》、《冒險王衛斯理》、《特技人》、《再創世紀》、《是咁的，法官閣下》和《大帥哥》，只有2套（《果》和《大》）的平均收視能衝過26點，證明2線劇是比較積弱的時間，如果要繼續保持3線並進，解決這個問題相當重要。今次將重卡士、大製作的《鐵探》放在這個時段，證明是賭對了。

【收視滯後報告】《鐵探》強勢衝擊　勢要破30點收視做劇王
【收視滯後報告】《鐵探》再次爬頭　《開心速遞》稍有下滑
【收視滯後報告】《開心速遞》刷新最高收視紀錄　Terry功不可沒
【收視滯後報告】《鐵探》打破《開心速遞》紀錄　不過有隱憂！
【收視滯後報告】《開心速遞》11周冠　追上《同事三分親》紀錄
【收視滯後報告】《開心速遞》十周冠軍　仲將自己人紀錄終斷
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。