【收視滯後報告】《鐵探》成功登頂　帶動TVB整體收視去到高峰

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月6日至5月12日。這個星期是《鐵探》的大結局，大家當然相當期待它的成績，而它亦沒有令人失望，大結局當晚取得7天跨平台總收視33點，是全劇最高的一刻。而全劇平收均28.8點亦是一個不錯的紀錄，而TVB官方稱這是2017年以來2線劇（9點半播放）收視最高劇集。

《鐵探》暫成為2019年最高收視劇集。（劇照）

2線劇是9點半播放，1線劇自然就是8點半播放，是這期的1線劇《倚天屠龍記》亦錄得27點的好收視，加上處境劇《愛•回家之開心速遞》的28.3點，三線劇集都衝破27點，在TVB已經多時不復見，絕對是近年的「美好時光」。

《倚天屠龍記》有一班靚女角色，多人睇都唔出奇！圖為飾演周芷若的祝緒丹（視覺中國）

這個十分少見的時刻，在這個收視報告終於看到，其實TVB近年收視過27點的劇集不少，但真的很少會在同一個時期播放，通常1線成功，2線收視就會夠差，加上處境劇《愛•回家之開心速遞》近半年的收視實在高得令人驚奇，才會成功令TVB享受一下這個甜蜜時刻。縱觀2018年TVB在9點半播放的10套劇集，包括：《無間道》、《果欄中的江湖大嫂》、《棟仁的時光》、《飛虎之潛行極戰》、《天命》、《冒險王衛斯理》、《特技人》、《再創世紀》、《是咁的，法官閣下》和《大帥哥》，只有2套（《果》和《大》）的平均收視能衝過26點，證明2線劇是比較積弱的時間，如果要繼續保持3線並進，解決這個問題相當重要。今次將重卡士、大製作的《鐵探》放在這個時段，證明是賭對了。