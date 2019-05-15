【收視滯後報告】《鐵探》強勢衝擊　勢要破30點收視做劇王

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月29日至5月5日。這個星期依然是《愛•回家之開心速遞》與《鐵探》之爭，前者依然強勁，收視保持在28.1點，不過後者在最後階段繼續衝刺，收視衝上29.4點，連續兩星期力壓已經超額完成的TVB王牌處境劇。同時，於8時半播放的內地劇《倚天屠龍記》亦悄悄地追了上來，26.2點已經超越上一部劇集《皓鑭傳》的最高周收視。

今次報告的重點依然是TVB寄以重望的《鐵探》，而劇集亦沒有令人失望，暫時總平均收視為28.5點，已經超越《大帥哥》的27.7點成為2019年TVB最高收視的劇集。

《鐵探》走勢凌厲，仲有冇得再一步向上？（劇照）

《鐵探》於在首播的第一個星期錄得總收視29.5點，開播後繼續上升，第10集(4月12日)及第21集(4月29日)取得29.7點，而第24集(5月2日)再上升至29.8點，而於第25集(5月3日)更衝破30點，取得30.3點，為劇集開播25集以來成績最好的一集。在最後踏入結局篇的一段直路，能否繼續維持這個高峰是關鍵，如果最後一星期平均可以去到31.5點，總平均收視將去到30點《鐵探》便可以成為近三年最高收視的一套港劇，對上一套劇集能衝破30點是2016年的《城寨英雄》。

《鐵探》愈去到後段，劇情愈來愈驚喜。（劇照）

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