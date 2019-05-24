【戰毒】周秀娜難忘生日開工拍愛情動作片：錫到唔記得自己去咗邊

周秀娜（Chrissie）今日（24日）出席護膚品牌活動，分享了屬於自己的護膚心得：「我自己就比較注重保濕，雖然冬天過咗，但夏天保濕都好緊要；同埋當然係防曬，因為紫外光對皮膚嘅傷害好大，仲有成日拍戲，啲燈仲犀利過太陽。」Chrissie又大方分享自己每天的護膚程序：「其實幾簡單，爽膚水、之後係精華素、而家夏天就會用啲冇咁滋潤嘅眼霜、夜晚就搽埋晚霜；我平時就一定會敷面膜，化妝之前或者開工之前，我會將啲面膜全部放晒喺雪櫃，一起身就敷一塊，覺得咁可以消水腫，又好似個人即刻醒晒！」

周秀娜今日收起性感，以一身全白色連身套裝出席活動。（陳順禎攝）

5月22日生日的周秀娜分享今年的生日在拍攝電視劇《戰毒》中渡過：「我覺得今年嘅生日好犀利，因為之前有一年生日咁啱又係拍近戲，嗰日就拍直升機嘅戲；今年仲犀利，直頭全部戲份喺酒店，又好豪華，開咗間酒店房、夜晚又Book咗架遊艇、仲搬咗啲紅酒上去，然後覺得每一年生日都好犀利，如果之後再搞生日好似好難再犀利過呢啲！」Chrissie在個人社交媒體寫下：「去年開工有直升機，今年開工有遊艇，唔知下年⋯⋯」看來她對明年生日的期待甚高。

Chrissie提到黃宗澤（Bosco）當天請了導演、攝影師等一同吃飯，她更在IG上載了二人合照。（周秀娜IG圖片）

當問到是否劇組特意安排，娜姐就說應該只是巧合：「不過我就當係佢哋送俾我嘅生日禮物！」Chrissie又笑言自己都有跟劇組求證一切是否故意安排：「咁好嘅！全日都有個靚仔喺到、全日都係拍愛情動作片、然後又有遊艇、又有酒店，好難忘，因為好少可生日係咁過，啲戲份全部都係錫錫錫錫錫錫，錫到自己都唔記得自己去咗邊，我諗我以後都會記得呢一日，但生日有工開係開心嘅，仲有成個劇組同自己慶祝！」

Chrissie表示今年的生日在拍攝中度過十分難忘。（陳順禎攝）

周秀娜又透露為拍攝電視劇《戰毒》，佔據了三個月的檔期時間，拍攝完結後她最想：「好放肆咁食一餐、放假去曬下太陽，即唔使Keep住部戲嗰個狀態；因為而家部戲個角色係好靚、好優雅、啲衫又好鬼死貼身，所以就算唔使開工嘅日子自己都唔敢放肆。」