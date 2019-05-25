為王曼喜王麗嘉掌鏡影超級性感照　馬詩慧：又唔係猥瑣靚咪得囉！

馬詩慧（Janet）今日（24日）出席護膚品牌活動，分享了屬於自己的護膚心得：「清潔個步驟好緊要，清潔嘅部分做得好，再用其他護膚品先會吸收得好。」Janet又認為想皮膚好就必須勤力：「我相信自己都幾勤力，早晚都會做好清潔、Moisturizer（保濕），每個步驟我都會做足，我又會定期做Facial。」看來想皮膚好，一點也不可以偷懶啊。

馬詩慧穿著白色西裝套裝出席活動，既型格又帶點性感。（陳順禎攝）

Janet與老公王敏德（Michael）近日結婚27周年紀念，Michael在個人社交媒體上載二人在泳池戲水的合照放閃，又公開示愛；問到二人的相處之道，Janet說：「其實冇話咩秘訣，兩個人相處真係一盤學問，我哋到今時今日都學習近，信任、包容、忍耐講就好容易，但要做好難。」當問到老公有什麼表示時，Janet露出幸福的笑容：「其實佢一路以嚟都係個幾浪漫嘅人，我就差啲；佢久唔久就會送下花、小禮物，我有時就衰、好現實話『花幾日就謝，不如唔好送花？』但其實禮物最緊要都係心意。」

說到近來兩個女兒王曼喜（Kayla）與王麗嘉（Irisa）都在各自的社交媒體分享尺度甚大的性感照片，作為媽媽的Janet則對此抱開放的態度：「我覺得冇問題，靚咪得囉！啲相出到嚟又唔係好猥瑣，係好健康又靚，冇問題㗎；而且啲相大部分係我影嘅，我都好欣賞自己嘅攝影技術！」問到作為媽媽可接受的尺度，她忽然正色地說：「當然三點唔可以露！」和爸爸的想法有分歧？「開始嘅時候會有少少，但而家佢都已經慢慢習慣咗。最緊要張相出到嚟感覺係咪真係靚，我諗個女自己好清楚，所以佢哋先會Post。」