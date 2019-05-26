【聽雪樓】25歲港新星搶女主Fo撐起全劇　網友力讚古裝超靚又好戲

近年不少香港藝人北上發展均做得有聲有色，就好似佘詩曼﹑文詠珊﹑陳偉霆﹑王祖藍﹑高鈞賢…最近加入這個行列的就有新生代90後演員袁澧林（Angela），她最近有份主演的古裝劇《聽雪樓》熱播，意想不到身為第二女主角的她意外地搶鏡過女主角袁冰妍。網友們對她的高顏值同好演技讚不絕口「挺耐看的長得還大氣」，收穫人心的她粉絲人數更節節上升，目前微博人數超過7萬人追蹤，目是香港新一代女演員中最為內地人熟悉的女明星。

袁澧林第一部內地劇就做第女二。（《聽雪樓》微博圖片）

遂格睇袁澧林古裝樣：

+ 5 + 4 + 3

有「文青女神」之稱的袁澧林，因為外表清純簡約的關係而為港人所認識，想不到她這一種類型外貌亦廣受內地觀眾歡迎。已經慢慢將重心放在內地的她，去年接拍一部古裝劇已經做第二女主角，想必資源非常好，皆因文詠珊當年參演第一部內地劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》（2015）只是配角，反觀Angela已是女二，單憑這一點就贏過前輩，如果袁澧林把握機會，日後發展一定前途無限。

《聽雪樓》的故事主要圍繞在男主角同女主角蕭憶情（秦俊傑飾）﹑舒靖容（袁冰妍飾）身上，二人因為有共同目標而走在一起，齊齊一心想鏟除拜月教，是一部熱血少年的故事。可惜的是女主角袁冰妍沒有將舒靖容一角發揮得淋漓盡致，皆因本身該角色的個性是比較倔強孤傲的，但她演起上來弱化了角色，比較重傻白甜的Feel，不少網友指出她的氣質根本就不夠強，難駕馭大女主感覺的角色，毀掉了不少書迷心中對舒靖容的既有想像，紛紛留言：「人設本身不適合她」、「氣質到外形會有一種出戲感」等等，毫不客氣。

對於網友的質疑，袁冰妍亦有在微博回應：「大家給到阿靖的每一個批評或者稱讚，都有在認真汲取經驗和學習，比任何人都愛惜她們的我，期待漸入佳「靖」的《聽雪樓》，也會加倍努力。」 由此可見她亦知道自己的舒靖容演得不夠出色，達不到觀眾心中的舒靖容。

女主角袁冰妍被狠批演技。（《聽雪樓》微博圖片）

袁澧林角色多變，成為她走紅原因之一。（《聽雪樓》微博圖片）

角色由單純變攻於心計 袁澧林演出吸引觀眾留意

相反地第二女主角的袁澧林就大獲好評，在劇中飾演拜月教教主華蓮（宣萱飾）女兒明河，從一開始只是一位單純的小公主，渴望愛情更為愛情不惜同母親反目，外人看來只是一位沒有機心的女孩。沒想到自母親死後，她接手拜月教教主一職，慢慢變成心思慎密步步為營的心機女，只對愛人迦若（韓承羽飾）投入全部，只要為難到他她就會有逆我者亡的感覺。正正因為角色多變的原因，令觀眾集中精神去睇她，而疏忽了女主角袁冰妍。亦因為如此網友開始對她的顏值讚不絕口「一開始我覺得長的太一般，後來變成拜月教主突然就get了她耐看的顏 」﹑「明河的長相好戳我」﹑「顏值絕了」﹑「整部劇我居然只好感明河的顏」…還稱讚她有演技演古裝特別亮眼。眼見內地網友有讚無彈，袁澧林的確已慢慢打開知名度，日系臉容收穫一眾內地粉絲，睇嚟有機會成為下一位陳偉霆。

袁澧林的顏值被內地網友公認全劇最靚。（《聽雪樓》微博圖片）

袁澧林時裝樣全面睇：