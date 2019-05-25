【全民造星II】MIRROR參戰隨時大執位？　花姐：有閃過呢個念頭！

ViuTV選秀節目《全民造星》去年播出第一季後，吸引到大批忠實粉絲，成功發掘了新一代男團MIRROR及ERROR這兩隊組合，證明了有夢想的年輕人都可以做到明星。相隔半年，ViuTV再宣布舉辦《全民造星II》，而新鮮出爐的99強已經開始進行訓練，並將於6月23日出加節目首次錄影。縱觀《全民造星II》當中大部份參賽者都是大學生，亦有網紅想轉型做藝人，不過最特別的就是參加過第一季的9位參賽者亦捲土重來。

公開面試參賽者跟MIRROR及導師們合照。（資料圖片）

據知日前《全民造星II》已經舉辦了第二輪遴選，而入圍的99名參賽者已經誕生了大部份賽前大熱，包括太陽娛樂旗下新晉演員洪助昇（Aiden）、歌手胡學軒、身高1米84的許賢杰（Jacky）、表現淡定的吳啟洋（Phoebus）、YouTuber嚴政等。另外，於上屆被淘汰的9位參賽者Zero、Tank、酒粒仔、Ting Ho、Sunny、Louis、Lucas及組合Super Girls隊長Aka表弟兼許靖韻男友「表弟」容穎賢，相隔1年後都成功再度入圍。

點擊下圖看1年後再戰的9位參賽者圖片：

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監製花姐接受《明周》訪問時透露，6月中才會對外宣布入圍名單。對於去年的參賽者再戰《全民造星II》，花姐直言很高興，看到Aka表弟容穎賢時覺得對方雖然唱功還是差不多，但跳舞方面比以前進補了：「以前佢係咪叫自大呢？佢對自己好有信心，再見番佢謙虛咗好多，真心有自己想法。」此外，花姐表示Tank去年因為要為歌神張學友演唱會做Dancer而中途退出，今次再來參賽是一件非常值得鼓勵的事。另外，Louis在分組淘汰賽時自動棄權，他為此感到相當後悔而再回來參賽。

花姐對參賽者的要求都很高，每次進行遴選都非常認真。（資料圖片）

另外，有傳聞指花姐有意安排MIRROR所有成員重新參加第二季，跟參賽者進行PK賽，被問到MIRROR是否有可能被「大兜亂」？花姐笑言曾經有過這個念頭，亦透露向成員提及此事時，各人都表現雀躍：「的而且確我腦裏面有閃過呢個念頭，記得有次同MIRROR講，佢哋都好享受比賽的過程，也很想看看自己的實力，不過現階段仲未有任何決定，但一定唔會將ERROR放落去。」她續指覺得MIRROR就想起日本女團AKB48，可以增加成員，亦能各別發展或組成小組。至於新一季會選出幾多人，花姐指如果合適的話有機會比去年多，但若不適合可能一個都不會加入MIRROR。