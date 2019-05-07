《全民造星II》真係齋睇樣？　18歲男生自稱獲花姐賞識隨時直入

去年由ViuTV舉辦的選秀節目《全民造星》成功造就了「MIRROR」和「Error」兩隊男子組合，不過在「新人」的稱號還未除名之前，ViuTV近日已經再籌備第二季《全民造星》（下稱《全民造星II》），更舉行了首輪面試。雖然官方仍未正式宣布入圍名單，但最近就有網友發現一位口出狂言的疑似參賽者，揚言謂：「花姐話如果我有相裏面嘅樣，我乜都唔使做就已經入咗圍，就咁一入到去唔使面試都已經搞掂。」

點擊放大睇吓呢位男生係咪真係咁靚仔先（節錄網友留言）：

+ 6 + 5 + 4

18歲的Kris

這位網名為Kris的男生現時年18歲，不時就會在個人Instagram上載一些類似模特兒照的相片，個子不高，偏瘦削，惟網民幾乎一致認為Kris是修圖的偽美男子，就連Kris都自認：「又肥又醜嘅我，我真係唔係大家想像中咁靚仔，到時網上或者電視就可以知道究竟我有幾醜樣。」根據Kris在「精選動態」中一篇「生日感言」上提到，自己2年前是就讀「胡中」，網民推斷為胡兆熾中學。而Kris亦有跳舞，經常上載自己的排舞片段到IG，不過由於人樣太細的關係，到底真人與相片差幾遠，至今仍未有定斷。

Kris自稱與花姐的「對話」詳情如下：