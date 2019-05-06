【全民造星II】網民鬧節目粉碎參賽者夢想　花姐︰你要嬲我冇辦法

上年ViuTV舉辦的大型選秀節目《全民造星》搞得有聲有色，成功製造了兩隊男子組合Mirror和Error，更加為節目帶來了一班「鐵粉」，所以今年ViuTV再添食，炮製《全民造星II》。節目還是在面試階段尚未出街，就已經惹來不少話題，最近有網民有網上討論區發文話有朋友參加去參加《全民造星II》的面試，但遇到的經歷就「完全粉碎了他的夢想」，鬧爆製作組。

上年ViuTV的選秀節目成功打造了男團Mirror，為香港樂壇帶來新氣象。（資料圖片）

留言的網民指覺得朋友「樣雖然普通但係勝在身材高大」，而且覺得朋友的聲線和歌聲都不錯，更加將朋友在社交平台上的發文截圖轉載至討論區，朋友的發文大致有兩點︰第一是指等候面試的時間大會寫到是約2-3小時，但最後就等了6個多小時，更因等候太久而令到表演的時候表現失準。第二是指覺得評判們是想引導參賽者講出對方想要的答案，再揶揄你幾句，扭曲你本身的意思，然後他又稱看到其他參賽者被評判們的評語打擊自信等等。而發文的網民就覺得節目只會看重外貌，而漠視參賽者的才能，而且節目應該要尊重參賽者，直指不是一個電視台適當的做法。

網民在網上討論區貼出朋友對《全民造星II》的批評如上。（網上圖片）

《全民造星II》節目監製花姐兼評審之一的花姐接受《香港01》記者訪問回應有關指控，對於參賽者等候時間長方面，她指今年的而且確較去年用更多時間去面試參賽者，她說︰「因為其實我哋都會拍佢哋casting嘅，今年嘅參賽者全部都好文靜，唔同上年嘅，比如上年我哋通常預5分鐘一個，咁今年啲參賽者全部都好內向，咁除咗唱同跳之外，我哋都會同佢哋傾偈，因為我哋係真人show嘛，想喺傾偈嘅途中知佢哋嘅性格係點，所以今年係難啲嘅，就over咗（時間），直程加多咗一日casting。其實我哋都有打電話畀啲參賽者話『不如改第二日啦』，有一批就改咗星期一，有一批就想堅持繼續等，嗰日最夜係cast凌晨到3點幾4點。時間其實係喺我哋預計之外嘅。」她又解釋因為時間緊逼的關係，之後又要training又要拍MV等等，而且參賽人數眾多，比起上年的人數多了很多，所以以致參賽者等候時間長的情況。

相隔一年的時間，早前ViuTV為《全民造星II》做公開招募，引來一群有意成為藝人的年青人報名參加。（資料圖片）

另外，關於評判對參賽選手的評價方面，被問到是否真有其事，花姐坦言該名網民所引述朋友的遭遇未必是她負責評審的一部分。不過，她都解釋其實節目拍攝手法跟上一季一樣，而她直認自己說話風格都比較「倔」，跟上一季沒變，「佢哋入嚟，我覺得有咩唔妥，我就直接話畀佢聽，比如有啲人就咁著件底衫一條短褲就嚟casting，我會講『你見工都唔會咁樣見啦，我哋呢度選偶像，你叫我點樣選你做偶像』如果呢啲我唔知係咪叫引導佢啦，我只不過係將佢嚟casting嘅態度直接講出嚟，我自己覺得我唔係冇禮貌，如果佢有睇《全民造星》嘅話，佢就會知我嘅風格係咁樣。我哋係嗰種直接話畀佢聽得唔得，比如佢話『我覺得自己最有魅力囉』，咁我哋咪叫佢可唔可以做佢覺得最有魅力個樣出嚟，咁如果你覺得咁樣我哋都係畀個圈套你踩，咁我諗唔係囉，從來我嘅節目裏面，都冇諗住傷害任何人。但我都同啲參賽者講『我哋係咁直接，如果你接受唔到，就唔好參加呢個比賽』。」她解釋就如上年的節目一樣，並不是故意為了「make noise」為節目效果而這樣做。

花姐指除了公開面試的一天於午夜12點完成，其他的日子，最早都於凌晨1點完成，最夜更去到凌晨4點。因為收到超過1000份的報名，他們都想盡量「見得幾多得幾多」。（資料圖片）

雖然花姐就話只是直接將參賽者的問題指出，但其實接受程度人人都不同，會否怕參賽者有hard feeling，而上網作出不好的評價，花姐回應︰「我唔怕hard feeling啊，如果上網講唔好嘅嘢，其實我上年都已經俾人鬧爆。今年casting有時我都會好直接講『你個樣又唔得，唱歌又唔得，跳舞又唔得，又冇做preparation，又走嚟casting，咁你哋覺得你哋有幾尊重自己？』咁我覺得我咁樣講係好直接嘅，但係其實我依家就係要點醒呢班年青人『你唔好以為你有夢想就乜都唔做，就可以嚟做明星㗎嘛』，有啲參賽者可能即時黑面嘅，但係我嘅立場就係，我係用咗一個好重嘅語氣同佢講，但係我心裏面係想話畀佢聽，想教佢哋，『其實你咁樣做，永遠都唔會成功』，你要嬲我冇辦法，我只可以道歉，但係我最終個節目係想為一班人好。」

對於網民的指控，花姐一一回應。（資料圖片）

對於節目組只看重外表的指控，花姐就指其實他們的準則是根據外表﹑唱歌﹑跳舞和性格去衡量，即使有一方面不足，有另一樣是比較突出的，而也要想一想不足的一方面能否有改善的空間，才會選他入圍。她坦承第一眼的感覺重要，「但係講真其實又有幾多個真係一見到『嘩，真係好靚仔啊，好似姜濤咁』其實都唔會好多嘅，不過講真我都好著重呢樣嘢嘅，我望落去嘅觀感好唔好，但係呢個真係唔係最重要。」

點擊下圖睇吓公開招募當日部份參賽者的圖片︰