【封神演義】六大女神都演過妲己　溫碧霞版超嫵媚最經典！

《封神演義》，俗稱《封神榜》，是一部源遠流長的中國神魔小說，被後世改編翻拍成影視作品十餘次，當中以內地尤是喜歡這個題材。最近內地電視劇《封神演義》正在熱播，王麗坤所飾演的經典角色妲己引起網民熱烈討論；妲己是商朝最後一位君主紂王的王后，據《史記》記載：紂王沉迷於妲己的美色，以致荒廢朝政，令妲己成為紅顏禍水的代名詞。本文將盤點千禧年代後飾演過妲己的六位女演員，位位都是女神級，當中有一位更演過妲己兩次？

《封神榜》首次被拍成電視劇是在1981年，當時在《歡樂今宵》內播放，妲己的角色由林建明（大姐明）飾演。（網絡圖片）

2019年正在播出的《封神演義》由王麗坤飾演妲己，這個版本的妲己是一位心善的女子，愛着二郎神楊戩（羅晉飾），後被子虛所愛，就小編看來這是個有著複雜三角戀的愛情故事；妲己為報父母和百姓之仇，決定與狐妖王——子虛（鄧倫飾）立下契約，並在成功報仇後，將自己的靈魂獻給子虛，怎麼看也比較像是愛情故事！

如果說香港人最熟悉的那一個妲己，就一定是2001年的無綫電視劇《封神榜》中飾演妲己的溫碧霞！這個版本的妲己比較接近原作，而溫碧霞版本的妲己十分深入民心，而近年電視台重播此電視劇亦同樣屢創收視佳績。當年溫碧霞處於顏值顛峰，有幾分異域的味道之餘，更有渾然天成的嫵媚，飾演被九尾狐附身的妲己可說是不二人選。

最年輕的妲己大概要數在電視劇《夢回朝歌》中飾演妲己的吳謹言。《夢回朝歌》在2017年2月已經殺青，但到目前為止仍沒有任何將會播出的消息。也許是吳謹言在電視劇《延禧攻略》中飾演正直堅強、機智靈敏的魏瓔珞太深入民心，以致有點難想像她飾演妲己的樣子。

然後是內地演員張馨予在2014年的電視劇《封神英雄傳》中飾演的妲己，這個妲己開誠布公是九尾狐狸精，胡仙兒受女媧之命滅商紂王並附於妲己身體，卻因為愛上宮裡的權利、榮譽與財富而侵佔妲己的身體，更逼妲己的魂魄離開宿主，是個徹頭徹尾的反面角色，而剛好張馨予身上有種壞壞的特質。

2006年的內地電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》由范冰冰飾演妲己；這個版本較為忠於原著，並在劇中加入大量電腦特技，以證明跟以往的封神榜有所不同。范冰冰的美貌無庸置疑，加上她自帶強勁的氣場，可說再次演活了妲己這個王后的角色。值得一提的是范冰冰與妲己這個角色甚是有緣，她在2016年的3D魔幻動作電影《封神傳奇》中同樣飾演妲己，而且造型上比電視劇更加霸氣！

+ 2

2009年的內地電視劇《封神榜之武王伐紂》是《封神榜之鳳鳴岐山》的續集，兩部的故事劇情加起來基本上覆蓋了原著《封神演義》；續集的妲己由林心如飾演。林心如有氣質、傾國傾城的美貌亦無人質疑，可小編還是覺得她無公害的樣貌比較適合演純情善良的角色，演妲己硬是好像少了一點妖氣！