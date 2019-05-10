【孟買酒店】楊紫瓊唯一徒弟　中意混血劉承羽神級美貌引注目

《孟買酒店》（Hotel Mumbai）正在香港上映，是為歷史災難恐怖劇情片，故事改編自2008年轟動國際的孟買連環恐怖襲事件；當中卻有一個女配角雖然戲份不多，但因為具混血兒的獨特氣質而引起觀眾注目，她是在電影中飾演Bree的劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）。

劉承羽是中意混血、五官既有西方的媚、同時亦具東方韻味，可說是獨具特色的高級臉。（Instagram／natashaliubordizzo）

劉承羽現年25歲，是澳洲籍中國意大利混血女演員、模特兒；自幼開始習武，並拿到跆拳道黑帶。2016年憑著袁和平執導的武俠動作電影《臥虎藏龍：青冥寶劍》正式作為演員出道。就演員來說，Natasha算是起點甚高，在《臥虎藏龍：青冥寶劍》中飾演第二女主角江湖俠女雪瓶；而電影的主演為國際級演員甄子丹、楊紫瓊；她更拜師楊紫瓊，是為楊紫瓊唯一一個徒弟。

能從藝眾演員中脫穎而出，Natasha除了有一副漂亮外表，還因為她自小習武、兼有武術功底，實屬罕有。圖為劉承羽拜楊紫瓊為師。（Instagram／natashaliubordizzo）

及後Natasha參演了馬雲主演的電影《功守道》（2017），這部電影中武打巨星雲集，有吳京、李連杰、洪金寶，劉承羽是當中唯一一位女演員。同年還有荷里活電影《大娛樂家》，可見劉承羽在國際發展的形勢也很好。在《唐人街探案2》（2018）中，Natasha飾演華人警官陳英，有大量動作戲；然後是《孟買酒店》，加上將在今年上映的《Guns Akimbo》，可見Natasha戲約不斷。