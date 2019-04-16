新版《封神演義》妲己同楊戩一Pair勁顛覆　羅晉太老餅靠鄧倫搶鏡

內地新版《封神演義》開播，這是一個大家耳熟能詳的故事了。今次翻拍卡士唔嘢少，除咗老戲骨，小鮮肉、美女亦都唔少得。看過宣傳都知道，今次故事和以往的版本有很大的不同，王麗坤飾演的妲己為了家國大事，被迫放棄自己的愛人去服侍商紂王，由羅晉飾演的楊戩和妲己從小就是青梅竹馬的一對，楊戟在經歷無數的磨難之後，終於打開了天眼，開始封神之路。

按圖看新版《封神演義》精彩劇照▼

+ 9 + 8 + 7

男主角羅晉同唐嫣舊年十月結婚，其實佢哋早於拍《錦繡未央》的時候就已經公開戀情，羅晉婚後減產少咗拍劇。兩公婆的生活也太幸福，出席活動往往帶住「幸福肥」，娶咗個又靚又叻嘅老婆難怪會肥。今次他於新版「封神」中飾演的角色頗受期待，畢竟是男神的新劇。

按圖看鄧倫勁仙氣Feel狐妖造型▼

+ 3 + 2

另一位小鮮肉鄧倫飾演狐妖，好早就登場，而且在前兩集戲份勁多。鄧倫演這部劇的時候只是20出頭，當時的演技就已經相當出色，從播出的效果來看，觀眾亦都大讚鄧倫，睇好佢今後發展潛力，好多觀眾都係因為鄧倫而煲呢套劇。鄧倫在劇中飾演的狐妖很有意思，對於狐妖魅惑人心這一點拿捏得十分準確，就連造型就是眉眼之間自帶妖氣。之前鄧倫的印象一直畀人鄰家男孩的感覺，今次確實眼前一亮。今次造型勁魅惑，足以登上經典，這樣的小鮮肉教誰都愛。

按圖看羅晉「二郎神」造型，真係咁老餅？▼

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劇集開播後，相較鄧倫而言，羅晉就受到唔少批評，例如覺得佢於戲中的造型太老餅，唔好話係妲己阿哥，有網友直言他做妲己阿爸都綽綽有餘，少年感欠奉，更是有人直接說他沒有少年感就不要來演這樣的少年。不過，撇開造型因素唔講，他的演技還是OK的，仍是很多人心目中的男神。

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