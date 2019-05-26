Crayon Pop Way講偶像辛酸曾被前輩無視　後台休息室慘到要坐地下

即時娛樂
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2013年憑一首《Bar Bar Bar》而爆紅的韓國女團Crayon Pop，當時歌曲的洗腦程度僅次PSY的《江南Style》和《Gentleman》。可惜之後持續未有代表作，加上成員SoYul 2017年與H.O.T.文熙俊結婚，組合雖沒有宣布解散，但隨着成員簽約其他公司，粉絲都明白組合已名存望實。其中成員Way轉型做YouTuber，近日一段有關偶像辛酸史的影片引起熱話。

影片中Way講到，不少觀眾都對偶像出身的她非常好奇，也向她提出了大量有關幕後辛酸的問題。其中Way被問到，音樂節目結束後，歌手們是否必須排隊向PD及工作人員道謝。Way回答：「的而且確結束後，出演的偶像們要在走廊排隊向PD逐一道謝。隊伍跟輩份排列，但如果是來自大公司的後輩，即使比自己更遲出道也能排在前方，像我們的小型公司也只能排後最後，有時候更要等很長時間。」

Way兩年前加入YouTube行列，拍影片解答粉絲的提問。（WayLand截圖）

一齊聽下Way講下仲有咩辛酸史！

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相信見到Crayon Pop這個造型，韓迷必定記得爆紅的《Bar Bar Bar》。（Facebook/@crayonpop）

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