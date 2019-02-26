SEVENTEEN出道未夠四年換15經理人　上節目大爆工作20小時辛酸事

韓國大型男團SEVENTEEN，由13位成員S.coups、圓佑、珉奎、Vernon、淨漢、Joshua、Woozi、DK、勝寛、Jun、Hoshi、The 8和Dino組成。近日其中一名經理人全英煥就上節目《全知干預視角》，大爆日常照顧組合起居飲食和安排行程的辛酸，亦順道公開了成員不少私下的互動等，成為網上熱話。

23日播出的《全知干預視角》中提及，現時SEVENTEEN有三名經理人貼身照顧13位成員。以當天有音樂節目行程為例，經理人早上5時半前就要到達餐廳，購買成員的早餐。由於6時半要準時出發，另一位經理人則要走遍兩個宿舍，逐一叫成員起床。到達電視台後，又要立即為彩排作準備，經理人坦言因為人數太多而覺得不安，所以必須經常要點人頭報數。加上音樂節目結束後的簽名會行程，一般經理人都要凌晨一、兩點才下班，隔幾小時凌晨五點又要出勤。

SEVENTEEN清晨出發跑行程前，經理人已要預先提早做準備。（影片截圖）

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由於SEVENTEEN成員們相當多，所以經理人規定每次確定人數時，13人都要跟年齡逐一報數。可是勝寛和珉奎都表示，出道初期大家都熱情有力地報數，但現在不時要在後輩面前報數，也會覺得非常尷尬。初次見到SEVENTEEN向經理人報數的畫面，就連一眾主持人都形容極似軍訓。但當然不是每次數人頭都順利，總有人離奇失蹤或離隊，令經理人非常頭痛，只好旁惶地四出尋人，但原來這只是最基本和簡單的工作。

13位成員加上工作人員迫爆待機室，難怪經理人會咁頭痛。（影片截圖）

除了安排行程外，經理人投訴日用品極速用完，13人一天的伙食費超過100萬韓元（約7千元港幣）。（影片截圖）

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經理人接受訪問時坦言，每天張開眼的一刻都會後悔成為SEVENTEEN的經理人，可是每次見到團體有好成績，後悔的想法都會一掃而空。一次過照顧13位成員，少一點耐性和毅力也不可能，所以勝寛都有講到出道未夠4年，已經換過15位經理人。即使是與成員關係非常好，最後也因工作量過多而辭職，最多一位亦只是工作了6個月。不過其實SEVENTEEN都了解經理人的辛酸，所以每當行程結束，都會第一時間對經理人說「辛苦了」。珉奎也答應節目結束後，會向勞苦功高的經理人送上運動鞋做禮物。

雖然經理人坦言辛苦，可是見到SEVENTEEN有好成績一切都值得。（網上圖片）