GOT7王嘉爾Jackson返母校被瘋狂集郵　讀國際學校原來有辛酸

港人韓星Jackson王嘉爾經常韓中兩邊走，每年能夠回港的時間亦不多。近日Jackson完成行程後，特意抽時間回港放假，爭取時間陪家人朋友外，他昨天（4日）更回到母校探老師，被一班師弟妹瘋狂集郵，親民的他更在學校開起小型簽名會，人氣爆棚！可是風光的背後，原來Jackson入讀國際學校的原因卻大有洋蔥。

早前Jackson回到母校，除了拜訪校長和老師外，更主動旁聽師弟妹唱歌、舞蹈和繪畫的練習，大方分享自己的經歷。在學校上傳的影片中可見，Jackson一直鼓勵師弟妹，亦主動拿起手機紀錄這珍貴的場面。Jackson在個人IG上傳影片，並寫道：「回到學校，回想到小時候好多回憶。現在所有的設備跟教育都非常好，應該珍惜。追着你們的夢想，做你們喜歡的，別放棄，別後悔，保持饑餓。」回到母校Jackson當然立即成為焦點，老師校長忙住影相外，一班師弟妹都爭住集郵。不過心情大好的王嘉爾當然有求必應，面貼面合照也無托手踭。

Jackson在IG上傳影片，鼓勵師弟妹要努力追夢。（網上截圖）

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到韓國做練習生前，Jackson在香港就讀美國國際學校（American International School），與陳曉東、趙式芝、車婉婉和張名雅等人是校友。作為亞洲青少年劍擊錦標賽的第一名，當時他放棄香港大學和美國史丹福大學的學位，以及多年的運動員生涯，走到韓國練習再以GOT7一員出道，可說是學校之光。Jackson就讀國際學校看似家境不錯，父親亦曾是香港劍擊隊總教練。可是他曾在內地節目《非常靜距離》上提及過母親曾經為了幫他繳交高昂學費，不得每天吃方包過生活。

王嘉爾開完小型簽名會，耐心地與每一位老師和學生合照，相當親民。（網上圖片）

原來小學二年級前，Jackson也與一般小朋友一樣入讀香港的公立小學。可是當時老師覺得他疑似有過度活躍症，所以向Jackson父母提議讓兒子入讀國際學校。正如主持人所講，國際學校學費是公立學校的幾倍，因此Jackson媽媽必須要加班教體操，令長大後的王嘉爾非常內疚。可是亦要感謝父母的堅持，才能讓Jackson入讀國際學校，並在機緣巧合下在學校進行的選拔勝出，走上韓星一路。

Jackson曾在內地節目提及兒時的家境，原來背後大有洋蔥。（影片截圖）