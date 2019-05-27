【詭探前傳】阿海背叛陶大宇後遭處刑　絕子絕孫後入魔變最強奸角

由鄭少秋、陶大宇和游學修等主演的ViuTV電視劇《詭探前傳》正於99台播出，最近劇情更進入白熱化階段，非常緊張刺激。

劇集之前便講到陳郁憲飾演的「阿海」歐陽海密謀殺害大佬「鬼成」羅貴成，失敗後反被對方追殺，走投無路下只好向鄭少秋飾演「彭Sir」彭百川尋求保護，在他的道觀做廟祝。不過，事情沒有因此而結束，失去阿海幫助的鬼成不斷受其他黑幫攻擊，深信游學修飾演的司馬至全是「貴人」的他，為了鞏固自己的江湖地位，便以阿海父母性命來要脅，逼對方說服司馬至全做手下。

雖然「彭Sir」鄭少秋出手襄助，但事件未有因此而平息，「阿海」陳郁憲仍然受到「鬼成」陶大宇威脅。（ViuTV《詭探前傳》畫面）

一心想拯救雙親的阿海便請求彭Sir傳授殺死鬼成的茅山法術，但彭Sir卻指學道之人不應存有惡念，堅持不應該利用法術害人，最後阿海父母難逃厄運，慘遭鬼成殺害。在上星期五播出的第20集，發現父母屍體的阿海便打算對鬼成復報，只是雙拳難敵四手，立即反被鬼成一眾手下捉住，而心狠手辣的鬼成更用鐵鎚威嚇，作勢「揼爆」阿海下體，使阿海驚到屁滾尿流。

點擊下圖觀看阿海險些絕子絕孫的場面：

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因喪親之痛而大受打擊的阿海之後變得神經兮兮，不但在街頭上流離浪蕩，更長駐乞兒竇。不過，上天仍然讓阿海看到「曙光」，他機緣巧合下在報紙裏面看到茅山術士易天自行修煉成仙後殺人，使他決心追隨易天修煉仙術，向謀害他父母的鬼成，以及「見死不救」的彭Sir報復，變成邪惡奸角。