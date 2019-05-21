【詭探前傳】多年好友竟是亡父鬼魂　游學修親自超渡大派洋蔥

由鄭少秋（秋官）、陶大宇和郭偉亮主演的ViuTV新劇《詭探前傳》正於99台熱播，劇集除了有秋官飾演的彭百川以茅山術協助皇家警察「第七行動組」偵破離奇案件的驚奇場面，亦有司馬至全（游學修飾演）成為「詭探」的成長故事，當中更包含他與爸爸的一段人鬼父子情。

今個星期的劇情講到游學修為警方「第七行動組」拘捕向少主落降頭的媽姐，他被施咒弄暈時，便憶起自己的身世：體質奇異的他小時候被惡鬼上身，令他殺死了親愛的爸爸。

睇《詭探前傳》，不止要留意鄭少秋和陶大宇演出，游學修的表現都甚有睇頭。（《詭探前傳》劇照）

後來，游學修發現一直陪伴他的好友細良（張滿源飾演），其實是被他殺死的父親，更了解到對方之所以留在陽間，是因為想親眼看着自己成長。不過，游學修好清楚人鬼殊途，不能讓父親的亡魂永遠留在自己身邊，即使依依不捨，但始終明白到自己能為父親做的只有為他超渡，讓對方投胎轉世。

游學修無意中發現多年好友「細良」，竟然是逝去多年的父親。（《詭探前傳》畫面）

離別之際，游學修與張滿源在公園抽起最後一枝煙，張滿源回想當日重遇游學修時，對方只是一個意氣用事的黃毛小子，慢慢看到兒子變得處事成熟而倍感安慰，更指自己能以好友身份陪兒子成長是其夢想，一字一句充滿洋蔥。游學修為緩和離愁別緒，只好笑說哪有父親教兒子抽第一口煙。

非常自責的游學修又故作堅強地安慰父親，因為他真的長大成人，更答應對方會用心學法，張滿源聽畢後微笑看着游學修說：「再見了，兒子。」之後就灰飛煙滅，令人不勝唏噓。事後，秋官亦有安慰徒弟游學修，指「生離死別乃自然法則，死而不亡者壽」，希望對方可以學識放下，只要本着父親的精神做個好人，便可以活得有意義。

點擊下圖觀看游學修親自超渡亡父畫面：