【詭探前傳】最難忘彭靜結局一幕　沈殷怡：呢一世都唔想經歷！

ViuTV新劇《詭探前傳》為《詭探》的前傳作品，劇集更請來由鄭少秋、陶大宇兩大影帝級演員，各自演釋出80年代的彭百川和鬼成。除以上這兩位領銜演員外，劇中也起用不少年青一代演員，例如大眾比較熟悉的游學修，以及在ViuTV經常出現的麥子樂和陳安立。而然，劇中還有一位飾演秋官劇中囡囡「彭靜」的沈殷怡，一樣受到觀眾注目。劇中她更會有一場形容為「一世難忘」的場口。

沈殷怡在《詭探前傳》中飾演「彭靜」，同時也是她第一次參與劇集拍攝。（IG圖片）

《詭探前傳》中飾演彭百川（鄭少秋飾）的女兒「彭靜」的沈殷怡（Shirley），比起其他劇內演員，其實屬初哥一名，事前全無演藝經驗。她接受《香港01》訪問說：「入行之前我一直都係讀Law，同演藝圈完全係兩回事。今次拍劇其實好緊張，因為一入ViuTV就已經即刻有呢個機會。當時都冇上過堂或者裝備自己學演技，所以係好興奮又緊張，拍住其他前輩同演員，真係會驚自己做得唔夠好。」

白紙入行，沈殷怡表示又緊張又興奮。不過，她自言自己十分怕鬼，所以拍攝時都點擔心。（截圖）

「用一張白紙」入行拍劇，沈殷怡坦言自己到了現場時也十分緊張，所幸劇組或其他演員也對她愛護有加，不時提點她。「特別係秋官爸爸，佢喺劇入面做我老豆，而拍劇嘅時候又真係當我係囡咁。好多時佢都會關心我，又會令我冇咁緊張，仲會同我對多啲戲。基本上每個有對手戲嘅演員都好願意教我，甚至係導演、副導演，都好肯花時間俾我Warm-Up。最窩心嘅係，阿修、Brain（陳安立）、江若琳同埋秋官，佢哋都會問我：『你使唔使對多次？』以我為主，不厭其煩咁問我使對稿多幾次。」

入行前，沈殷怡其實是一名「法律女神」，做過見習律師㗎！（IG圖片）

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每個演員，心中總會有個最難忘的「第一次」。說起參與《詭探前傳》時最難忘的事，她就說：「最困難同埋難忘嘅，都係同一個場面！但係又唔可以講係咩場面，因為會劇透，哈哈，呢個係Surprice嚟嘅，呢一場將會喺差唔多最尾嘅時候出現。我覺得好突破，首先係我未經歷過嘅嘢，我亦都相信我呢一世唔需要經歷，Touch Wood，同埋嗰種情感、嗰種迫切感，或者自己去代入個角色，經歷呢一件事，係真係呢一世都好難忘。」唔通，係遇到恐怖事？