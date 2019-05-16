【詭探前傳】鄭少秋江若琳父女緣薄　有望靠Cute爆外孫女破冰？

由鄭少秋（秋官）、陶大宇和郭偉亮主演的ViuTV新劇《詭探前傳》正於99台熱播，除了秋官飾演的彭百川以茅山術協助皇家警察「第七行動組」偵破離奇案件的驚奇場面，以及游學修飾演的司馬至全如何踏上詭探之路外，劇集都有其他令觀眾值得留意的部份，包括秋官和江若琳（Elanne）之間充滿謎團的父女關係。

上星期五（10/5）播出的第10集，飾演彭倩的Elanne終於出場，更帶着女兒可瑩到秋官的道觀求助，雖然她好想解決女兒經常撞鬼的情況，但對住父親卻擺出一副冷漠、拒諸門外的態度，而秋官則說話帶點歉意，一方面想拉近自己與Elanne的關係，一方面明白她對自己懷有戒心而不敢勉強。

秋官對當年鬧走Elanne感到非常悔疚，知道女兒離家出走後意外懷孕，誕下可瑩後當酒廊歌手獨自撫養時，他便堅持要對方回家。不過，Elanne完全不領情，寧願過着朝不保夕的生活，都不讓對方有機會彌補往日過錯。到底當年是什麼原因令二人關係決裂？

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另一邊廂，江若琳妹妹沈殷怡飾演的彭靜和游學修到酒廊找Elanne，希望對方可以回家。兩人碰巧遇上同在酒廊的闊少阿偉（徐肇平飾演），更直擊他吐血後嘔吐大作，而其嘔吐物內竟有黑色羽毛等異物，「第七行動組」及後發現阿偉被人下降頭，秋官四師徒再度出動協助調查。