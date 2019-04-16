《復仇者聯盟4》韓美女翻譯安炫牟爆紅　老公仲同Wanna One有關係

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將上畫，電影組亦加緊在各國的宣傳活動。近日導演羅素兄弟（Russo Brothers）就帶同「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）到韓國首爾為電影做勢，當中擔任即場翻譯的美女安炫牟（안현모）意外爆紅，登上韓國熱搜榜。

昨天（15日）導演與三位主演員在韓國舉行記者會及見面會，分享不少拍攝心得外，更率先公開電影首20分鐘的片段。Iron Man等人大擺韓式手指心心等，玩得不亦樂乎，當中擔任韓英翻譯的安炫牟亦獲網民大讚。有份參與記者會的網友講到，安炫牟表現大方得體外，面對受訪者臨時加戲的對答，也翻譯自如非常專業。加上安炫牟有着洋娃娃般的美貌，因而網民隨即展開一陣人肉搜尋，令她意外登上韓國熱搜榜。

安炫牟昨天擔任《復仇者聯盟4》記者會翻譯，意外登上韓國熱搜榜。（網上圖片）

安炫牟經常在IG大曬與老公的生活照，發現原來另一半是Brand New Music的老闆。（網上圖片）

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曾於韓國電視台SBS擔任過7年記者的安炫牟，現時是一位翻譯、主持和藝人。畢業於首爾國立大學語言學的她，更曾擔任2018年北韓美國高峰會和2018年Billboard頒獎禮的翻譯，經驗相當豐富。安炫牟的老公Rhymer更是大有來頭，除了是一位Hip Hop音樂家外，亦是娛樂公司Brand New Music的老闆，即是Wanna One成員朴佑鎭和李大輝的所屬公司，難怪安炫牟個人IG上有大量與Wanna One成員的合照。

安炫牟上有大量與Wanna One的合照，而朴佑鎭和李大輝下月亦即將組新團AB6IX出道。（網上圖片）