Coffee林芊妤30日練腹肌挑戰鍛煉中　孖老公行山大show成果

現年29歲的「瑜珈女神」林芊妤（Coffee）一向好努力keep自己的身形，又常常在Youtube和IG教大家做運動keep fit。即使生完BB都沒有鬆懈，產後3個月已經跟之前沒分別一樣，重現平坦小腹。不過熱愛運動的Coffee為了保持身段，當然繼續下苦功。

Coffee琴日同老公去行山，著住一身運動裝嘅佢，已經同之前一樣咁fit了。（Instagram@coffee89921）

一星期前Coffee就在IG指自己要實行30days abs challenge，即是要連續30天做減肚腩練腹肌的練習，聽到都覺得好難，不過她都叫大家一起跟她堅持做練習。Coffee平時有鍛煉開，好快就有成績了。見她昨日在IG上載照片指自己同老公去西貢釣魚翁行山，勤力做運動，急不及待穿上運動裝大show健康身形﹑平坦的小腹和驕人上圍，真係好似沒有生過B咁fit。又寫道︰「今天，突然跟老公提議去爬山，準備好才留意到天氣差，不過還是照樣去了。已經有9個月沒爬過山，加上天雨路滑又大霧挺難行的，但爬完後我真的很滿足，應該是太久沒出門做自己喜歡的事了，差點忘記了這種痛快的感覺。」還說等仔仔學會了走路就逼他每星期跟他們去行山。

Coffee琴日嘅story影住自己行山行到「大汗疊細汗」。（Instagram@coffee89921）

其實Coffee常常都會好勤力回覆網民的留言，有網民問︰「點解可以水都唔洗拎」，怎料Coffee突然放閃說︰「一向都是所有東西都放老公背包，我老公是最好的。」真係恨死隔離！

有得同老公拍拖去行山，睇嚟Coffee心情大好。（Instagram@yogawithcoffee）

點擊下圖睇吓Coffee嘅健身成果︰