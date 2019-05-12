【母親節】林芊妤產後極速修身方法揭秘　Coffee：12磅人肉啞鈴

Coffee今年榮升人母，更令佢明白母愛有幾咁偉大，珍惜同林媽媽相處時光。（林芊妤IG：@coffee89921）

每年母親節，買花陪飲茶送禮物成為指定動作，到做咗準媽媽懷胎十月，先真正知道做媽媽最希望小朋友健康快樂成長。Coffee林芊妤半年前誕下兒子翟德賢後，正式升呢做媽媽。首次慶祝母親節卻大擺烏龍，Coffee笑道：「本來我約老公請媽咪食飯，後來醒起自己都係阿媽喎，咪叫老公請晒我哋兩母女食飯囉！」

產後Coffee繼續不停於網上分享瑜伽生活，成為唔少媽媽偶像。（節目提供）

Coffee喺產後極速修身，成為唔少媽媽偶像﹗日前佢應香港開電視節目主持馬梓軒邀請，示範「媽媽瑜伽」，事關不少靚媽生育後都有難收身的問題，Coffee表示除咗要勤做瑜伽，佢舉起兒子笑言：「我仲有呢隻12磅人肉啞鈴，湊佢真係好辛苦！」

Coffee不時於網上分享親子日常生活。（林芊妤IG：@coffee89921）

囝囝出世後於網上人氣高企，肥嘟嘟又愛笑亦為Coffee一家帶來無限歡樂。問Coffee會唔會追多個囡囡？佢就笑言要問准兒子先：「而家阿仔係全家人焦點，佢實在佔左我太多時間，半夜都要放題餵奶，仲邊有時間生產！」不過Coffee最愛女兒，等時機適合就會努力造人。