【她的私生活】朴敏英拍片煮飯仔盡顯賢妻一面　富貴香閨搶風頭

韓國tvN電視劇《她的私生活》即將步入尾聲，金材昱（飾演Ryan Gold）終與生母李日花（飾演李率）和弟弟鄭帝元（飾演車時安）相認，而金材昱和朴敏英（飾演成德美）感情也漸趨穩定。相信不少劇迷渴望自己能夠像《她的私生活》的朴敏英一樣，收入豐厚之餘，亦能獲得男神寵愛，而現實生活中，朴敏英也是一名不折不扣的「白富美」。

《她的私生活》劇情步入尾聲，金材昱和朴敏英感情如膠似漆。（《她的私生活》劇照）

朴敏英不時拍片分享工作和生活日常，而去年十月，朴敏英發布在家中製作泡菜，以及和愛犬耍樂的影片，網民看見朴敏英「入得廚房，出得廳堂」，不禁認為朴敏英是最佳女友人選，有網民更直言「好想同佢瘋狂煮飯仔」。該影片另一焦點，就落在朴敏英的豪華寓所上。

朴敏英去年十月發布影片，分享生活日常，而其美輪美奐的寓所也成焦點。（Namoo Actors YouTube截圖）

朴敏英仲要親自落手整泡菜，各位粉絲係咪好想食呢？（Namoo Actors YouTube截圖）

朴敏英喺屋企究竟會做乜？一齊逐格睇！

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朴敏英的寓所Ville Polaris位於首爾江南區清潭洞，朴敏英2013年10月以29億韓元（約港幣1,921萬）購入現時居住單位，面積約1,786呎，而去年Ville Polaris成交價已升至39億韓元（約港幣2,583萬），5年間已急升超過600萬港元。有韓國房地產中介指出，2009年建成的Ville Polaris是樓高20層的單棟住宅，每層只有一戶，除了頂層以外，所有房型都是1,786呎，不單能眺望漢江，而且鄰近名校區，交通、超市等配套設施一應俱全，所以Ville Polaris的價格不斷上升。

朴敏英的寓所Ville Polaris，去年成交價已升至39億韓元（約港幣2,583萬）。（Naver圖片）

窺探Ville Polaris單位

朴敏英能夠豪氣購入這座豪華住宅，除了朴敏英家境不俗，小時候便負笈美國之外，還因朴敏英出道近13年，演出作品皆大受歡迎，包括《成均館緋聞》、《城市獵人》、《Healer》，還有去年的《金秘書為何那樣》等，令其人氣居高不下，廣告代言自然源源不絕，所以朴敏英收入亦頗為豐厚，2012年更一度登上韓國福布斯名人榜第23名，證明朴敏英財力十足，自然可以出手買入富貴寓所。