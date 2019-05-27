【法證先鋒IV】湯洛雯頂替黃心穎重拍：事先已短訊通知對方

《法證先鋒IV》因黃心穎事件後，決定將心穎替換重拍，而原本心穎角色將由湯洛雯（靚湯）頂上，今日（27日）靚湯出席記者會時，直言是自己的拍劇史上第二次緊張：「我今次要有比較複雜情緒，因為《法證先鋒IV》係家傳戶曉、個個都會睇嘅劇，亦都係由細伴著我長大嘅一套劇，所以入到劇組好開心。但另外我係中途加入呢套劇，我好驚會做得唔夠好，拖累大家。」

靚湯是由梅小青欽點參演的。（陳順禎攝）

此角色由梅小青欽點靚湯飾演，更需要她極速瘦身，靚湯笑言其實每次拍劇也需要減肥：「我其實冇乜係唔需要減肥嘅日子，我以平常心狀態去減，同埋最主要係身體健康去減，唔一定係要有骨感。但其實我因為呢套劇之前去旅行時候跑步扭親隻腳，所以我都小心啲，不過依家都幾個方法同時做，做運動、做機、推淋巴等乜都有做。」

靚湯表不知道瘦了多少磅，因為上磅會覺得壓力更加大。（陳順禎攝）

而接下這角色靚湯表示也有向心穎通知今次易角的事情：「之前我有Send短訊畀佢，等佢知道，不過我唔想係呢方面評論太多，佢都要私人空間，所以我冇乜回應。」