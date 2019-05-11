【法證先鋒IV】湯洛雯捱義氣頂黃心穎角色：有Send短訊同佢講聲

湯洛雯（靚湯）今日（11日）出席《婚姻合伙人》活動，劇中飾演男主角郎朝勇（楊明飾）妹妹郎朝信，並與黃德斌有感情線：「佢係花花公子、城中富豪，我性格就比較愛恨分明，其實一開始對佢有偏見；後來佢受傷嚟咗我哋醫院，咁啱又係我照顧佢，然後就開始發展。」

湯洛雯今日以伴娘造型出席電視劇《婚姻合伙人》宣傳活動，非常「Gfriendable」。（陳志嵐攝）

「安心事件」不但為大家製造茶餘飯後的話題，亦對娛樂圈造成一定影響，《法證先鋒IV》監製梅小青日前便宣布花費千萬重拍黃心穎的相關戲份，而黃心穎的角色由湯洛雯頂替，靚湯說：「六月頭開始拍，所以得返兩、三個星期揣摩角色，又要Keep Fit。」問到有否在事情發生後與好友黃心穎聯絡，靚湯說：「佢而家需要啲空間，所以都唔Comment太多。我都有Send短訊去交代呢件事、講聲接咗個角色。（心穎有回覆？）呢方面唔講太多喇。」

雖然準備時間很短，可是靚湯卻對自己有信心。（陳志嵐攝）

監製梅小青要求靚湯在拍攝前體重要減去10磅，湯洛雯說：「因為我都有啲肉地，但女仔開心有自信就咩身材都好睇；但上鏡就始終瘦啲會睇落靚啲，所以我都好願意去配合。我對自己身形肥下瘦下都冇乜所謂，反而健康最緊要。」為了準備拍攝，靚湯已經開始減磅數天：「今次幾管齊下！又節食、做運動、按摩推拿，幾樣加埋一齊我相信都快嘅，因為我自己本身係偏水腫，所以體重都容易上上落落。（如何節食？）係食得健康，始終六月都比較忙，所以都唔想身體底子太弱。朝早飲Smoothie、晏晝食澱粉質、夜晚就食菜同肉，但冇話跟一個好實嘅餐單。運動方面就每日做一個鐘帶氧運動、再加少少肌肉鍛鍊，喺屋企都做到。」

靚湯說自己在減肥方面都略有經驗，所以不用好友羅天宇幫忙指導。（陳志嵐攝）