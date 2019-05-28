【開心速遞】大小姐、熊若水曬美腿打排球　孫玥客串演教練被集郵

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》最新兩集的劇情罕有地熱血，以《青春火花》為題分上下兩集，內容講述威龍集團老闆龍敢威 (羅樂林 飾)，為了一場牙骹戰，下令公司一眾女職員組成一隊排球隊出戰。由大小姐 (林淑敏 飾) 做隊長負責帶領熊若水 (呂慧儀 飾) 、Icy (岑杏賢 飾)、Anita (梁茵 飾)、垃圾清 (周梓盈 飾)、葉碧嘉 (沈可欣 飾) 以及馬美娜 (何綺雲 飾) 齊齊上陣，組成接龍女排隊參加呢場排球比賽，熊尚善 (滕麗名 飾) 則擔任領隊。由於她們都着上短褲騷出美腿，畫面變得好養眼。

齊齊曬美腿打排球。(ig@sukman圖片)

大小姐更找來國際級教練來訓練大家，而客串演這位教練的人，竟然是前中國國家隊女排成員孫玥。拍攝這場戲當日，孫玥好認真地教這隊女將打排球，大家也好畀心機練習。劇中一班演員又紛紛化身做小粉絲跟孫玥合照，孫玥全程都表現得好nice，從小熱愛打排球且一向視孫玥為偶像的呂慧儀，更興奮得攬住對方。她又問孫玥會否落場跟她們一齊打，孫玥就以廣東話表示︰「今日唔得呀，你哋打啦！下次有機會。」

呂慧儀一向視孫玥為偶像。(tvb facebook截圖)

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