【創造營2019】18歲港男北上追夢受歡迎　未出道粉絲逾十萬人追蹤

內地男子真人騷選秀節目《創造營2019》熱播掀起不少討論，當中99位多才多藝的俊男中，有兩位來自香港的90後男生相當受內地女粉絲歡迎，繼就讀香港大學建築系19歲余宗遙獲得青睞之後，18歲的鍾諾言最近討論度上升，甚至於已經有全球援會添，人氣一直持續高企的他目前個人粉絲已經有超過10萬人追蹤，比起許多學員高出幾倍，可以話是另類的香港之光。

余宗遙擁有高學歷，加上有電子音樂的才華，深受內地女性歡迎。（網上圖片）

或者你睇鍾諾言的時候會覺得他非常熟悉，事實上他就是曾參加過去年ViuTV舉辦的《全民造星》，當年只有17歲的他一身韓風打扮十分出眾，從小學舞的他舞技又非常厲害，被大會視為大熱門。選擇搭配韓歌跳舞的他，雖然跳得出眾可是始終未能獲得評審青睞，最終在第一關就慘遭淘汰出局，當中余安安就表示：「他無法吸引我，無論是勁度或柔度，我都看不出來。好怕現在的男生太過韓風，真係頂唔順。」

鍾諾言曾參加過ViuTV《全民造星》比賽。（網上圖片）

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雖然演藝夢在這個時候破滅，但鍾諾言就好享受這個過程，總覺得嘗試過後就不會後悔：「我覺得任何事情都要嘗試，不嘗試就甚麼都沒有，就會後悔，後悔之後就沒有繼續了。」

正當在香港追夢過程破滅時候，但鍾諾言仍然無放棄更追夢追到內地添，有外表懂跳舞的他簽約內地造星工廠「華影藝星」，成為火箭少女101成員李紫婷﹑南韓歌手黃致列等人的師弟，成為極少數簽約內地公司的90後男孩，前途一片光明。

鍾諾言在《創造營2019》中的表現深受歡迎。（網上圖片）

公司為力捧他就極力推薦他參加《創造營2019》，在第一階段評核等級的時候，他就面對眾多小鮮肉人才就自評在F等級（旁聽班）。然而他同同公司的紀一瞳齊齊表演唱跳《等你來電》的時候，自我介紹時用了廣東話唸急口令「痴線蜘蛛條蜘蛛絲…」令不少留下印象深刻覺得他非常可愛，可惜表演水準未能達標，他們就被評核在F級，導師之一的郭富城就認為他們可以做得更好：「接下來你們需要正統的訓練，唱歌方面，跳舞方面，不要著急。」

正因為仍需努力的關係，鍾諾言亦加緊練習一點都不敢鬆懈。被分配在蘇有朋班級的他，在最新一集中更為蘇有朋爭奪不少光彩。皆因在只有二十四小時的時間之內所有學員都要練好大會規定的舞蹈同歌曲，而鍾諾言就非常有天份地短短時間內就跳完一整首舞蹈，就被蘇有朋發現：「記得很快我覺得你特別厲害特別好。」當場蘇有朋更因為自己班學員如此優秀，就立即向其他導師炫耀十分好笑。

蘇有朋都讚他記舞快，對他非常有信心。（網上圖片）

雖然鍾諾言成績未能達標，但不少粉絲都認為他未來可期，不斷留言為他加油打氣，同時更不斷被他可愛的臉容同性格吸引：「挺可愛」﹑「實力真的很棒」﹑「超級優秀的小哥哥」﹑「實力舞蹈」…「盲跳小男孩 」已經成為他的標籤了。

自稱奶音小天使無人可擋小可愛的他，目前單是個人微博粉絲就有超過12萬人，而且還有全球後援會，可見他的韓風特質十分受內地粉絲青睞，未來只要努力相信組男團出道並不是難事。

鍾諾言（右）雖然成績未能達標，但仍然有好多人為他加油打氣。（網上圖片）