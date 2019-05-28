【勝利醜聞】YG社長梁鉉錫否認性招待　內幕爆朴有天前未婚妻同場

韓國三大娛樂公司的YG娛樂社長梁鉉錫，昨天（27日）被MBC節目《探查企劃Starlight》大爆曾向外國富豪提供性招待，更找來當時有份在場的A及B某作證。節目中更有女性出面指證，夜店內年紀最小的「小姐」只有14歲，但對於性招待指控，梁鉉錫繼續否認。

根據《探查企劃Starlight》中A及B某的爆料，2014年7月數名來自東南亞的富豪訪韓後，梁鉉錫通過相熟的中介，找來十多名女性進行招待。除此之外，梁鉉錫更另外找來了數十名普通女性參與，包括早前因吸毒而被起訴，朴有天前未婚妻黃荷娜。目擊者更講到，梁鉉錫先在一韓式餐廳以包場的形式招待富豪，同行包括一名YG娛樂知名歌手，用餐完畢後，他再帶一行人到江南NB夜店消遣。大爆當時一眾富豪有各自與心儀的「小姐」返回酒店，甚至一同坐專機回國。

A某大爆梁鉉錫當時招待富豪的場合中，同行包括YG娛樂知名歌手。（《探查企劃Starlight》截圖）

梁鉉錫疑似性招待逐格睇：

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其中一名曾於未成年時，做過援交的女性更在節目上大爆，夜店內年紀最小「小姐」只有14歲，要形容夜店內的情況，她表示「想像與酒店是一模一樣就可以了」。B某更公開了性招待的酬勞，單是在夜店內一晚能收到30萬韓元（約二千元港幣），如果被客人看中要外出，就能賺取50萬韓元（約3300元港幣）。更極端的是，行內有個拍SM性愛片的術語叫「PORNO」，在安排好的地方吸毒後，「小姐」就能在失去意識下拍攝影片，一次能夠賺到100萬（約6600元港幣）的高收入。

一名曾做過援交的女性大爆行情，指每次性交易可獲得30至50萬不等的酬勞。（《探查企劃Starlight》截圖）

前援交女性大爆行內內幕：

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到於再有性招待的指控，梁鉉錫一貫YG娛樂的做法，否認有關事件。他講到自己是受朋友邀請出席飯局，而且的確有一同前往夜店。可是梁鉉錫竟表示，不清楚現場25名女性參與的原因，更不知道她們與富豪們之間的性交易。面對梁鉉錫的極力否認，上節目爆料的B某則講到，自己有充分的證據樂意接受調查，可以向警方証明所有事實。