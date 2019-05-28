【勝利醜聞】泰國富豪疑灌威士忌性侵　獲YG接待竟死口唔認

韓國MBC電視節目《探索企劃Straight》昨晚（28/5）播出前男團BIGBANG成員勝利的夜店Burning Sun發生的性侵案，以及YG娛樂老闆梁鉉錫組織性招待的專題報道。《探索企劃Straight》指出Burning Sun發生暴力事件前，泰國富豪Chavanos Rattakul被指強姦一名女性，節目組邀請受害人道出事情經過，以及爆出該名泰國富豪與YG娛樂交情匪淺。

勝利經營的夜店是非不絕。（視覺中國）

受害者李珍兒（音譯，化名）1月31日接受節目組訪問，提起被性侵仍猶有餘悸，儘管李珍兒被打馬賽克，也可見她不時拭淚，聲音略帶哭腔。李珍兒接受《探索企劃Straight》和其他傳媒訪問，言明自己只能飲三瓶燒酒，但當時Chavanos Rattakul給她喝威士忌後便失去意識，醒來之後發現自己在酒店床上，亦忘記赴酒店過程發生什麼事，她更指出Chavanos Rattakul「抓着我的頸不停砸」，覺得自己快要死了。不過Chavanos Rattakul反駁，李珍兒跟他回酒店時狀態清醒，不明白為何李珍兒指控他性侵。

受害人接受訪問，稱Chavanos Rattakul獲YDX高層照顧。（《探索企劃Straight》截圖）

Chavanos Rattakul是泰國知名商人，旗下品牌包括Origin Food。（網上圖片）

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近日李珍兒再次接受訪問，情緒明顯平復不少，她稱案發當日除了遇見Chavanos Rattakul外，與勝利擔任代表的YG娛樂子公司YDX高層同席，不過她指出該名高層「一直站在角落」，又指該名高層似乎一直在照顧Chavanos Rattakul。雖然Chavanos Rattakul接受泰國傳媒訪問，直言「100%不認識勝利」，但節目組指他2014年7月開始已與YG娛樂有緊密聯繫，認為「100%不認識勝利」的說法不盡不實。

Chavanos Rattakul否認與勝利相識。（《探索企劃Straight》截圖）