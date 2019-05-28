蕭正楠黃翠如婚禮前遇暴雨　佈置雖被毀但遇見彩虹更浪漫

蕭正楠（Edwin）和黃翠如於結婚一周年的日子，在摯親的見證下，選址峇里島，臨海補辦了一場浪漫的婚禮。從婚禮的照片看來，天公造美，陽光普照，但原來前一晚落了一場暴風雨，但一對新人卻從容面對，最後在雨後彩虹的點綴下圓婚。

蕭正楠和黃翠如在峇里補辦婚禮，一度遇上暴風雨，摧毀已搭好的佈置。（axico.bali IG）

在婚禮前一天，峇里下了一整天的暴雨，將已經搭好的佈置都摧毀，需要重新搭建。Edwiny說：「之前嗰晚大暴雨，佢好擔心，我6:00就醒咗睇住個天，都唔知點算好嘅時候，突然間出咗個彩虹，之後就一直陽光普照，婚禮亦都順利完成」翠如亦說：「結婚當日必會有無法預測的事情發生，就像我們的婚禮。雖然當天下起了雨，不過在婚禮之前卻出現了彩虹！所以好好享受每一個moments。」

Edwin指自己很少見到彩虹，最近兩次見到彩虹，上一次是去年與翠如在新西蘭註冊結婚那天，今次舉行婚禮，又再現彩虹。風雨過後出現了彩虹，寓意上天應許和祝福一對新人。

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原來這場婚禮只用了30天去籌備，合乎翠如和Edwin較為即興的性格，不需要太多計劃，只需要我的婚禮有你的出席，要在短時間內籌備一場海外婚禮不容易，Edwin 大讚是太太的功勞，「我同佢經常要拍戲做節目，大家夾到嘅時間真係唔多，安排到經已好好，今次真係全靠我太太能幹先搞得掂，辛苦晒佢。」這場婚禮也為答謝父母親對二人無私的愛，翠如和Edwin也只邀請了摯親出席婚禮。圈中人也只請了曹永廉和黃祥興任伴郎，而翠如則邀請了來自馬來西亞的閨密吳天瑜擔任伴娘。

前一晚狂風暴雨，婚禮當日陽光普照。（axioo.bali ）