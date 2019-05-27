蕭正楠黃翠如結婚一周年峇里島補辦婚禮：下輩子我們再約定！

黃翠如和蕭正楠是不少人心中的金童玉女，二人於去年TVB萬千星輝頒獎典禮上突然宣布已結婚的消息震驚整個娛樂圈，即使婚後二人依然經常大曬幸福，羨煞旁人。今日（27日）正值結婚一周年，翠如在IG一連上載多張與蕭正楠在峇里島補辦婚禮的照片，分享喜悅。

黃翠如和蕭正楠正值結婚一周年在峇里島補辦婚禮。（ 黃翠如IG：@wongtsuiyu）

黃翠如在IG發文解釋，她和蕭正楠一年前只舉辦了屬於兩個人的婚禮，連家人都沒有邀請到。婚後一年，二人決定補辦婚禮送給父母：「一年前，送給我們兩個人的一個婚禮。一年後，送給父母的婚禮。有你們，就有愛。感謝我的爸爸媽媽，你的媽媽和天上的爸爸仔，讓我們這一天，聚在一起分享愛。那個早上，再遇彩虹。」

蕭正楠與翠如約定要走一輩子。（ 黃翠如IG：@wongtsuiyu）

雖然蕭正楠的爸爸未能親身到他們的婚禮，不過他原來已經早有預備，令蕭正楠感動不已：「這天媽媽親手為我戴上一條小金鍊，說是爸爸仔留給我的，原來您在生時已經為我準備好，我知道您當天一定有在場看着我們，謝謝您。」

黃翠如說蕭正楠喜歡傻傻笑地跟著自己走。（ 黃翠如IG：@wongtsuiyu）

黃翠如亦感謝老公蕭正楠的陪伴，更大呼很喜歡他：「你是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟著我走，我說我喜歡簡單的美，淡淡的艷，你也跟著說你喜歡，好吧，就這樣，你跟著我，我跟著你。這個男生，我喜歡。」

蕭正楠亦發文分享結婚一周年的感想，亦與翠如約定要走一輩子：「我喜歡愛着你笑。請你一直快樂地笑下去和我走這一輩子。如果你不嫌棄...下輩子我們再約定...拍一下對方額頭就會記得對方。」

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