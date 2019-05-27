黃翠如峇里島補辦婚禮情繫蕭正楠　調皮性感婚紗散發兩種女性魅力

黃翠如和老公蕭正楠於結婚一周年在著名度假蜜月勝地的印尼峇里島補辦婚禮，除了景觀無敵，美到像一幅畫一樣之外，黃翠如身上的婚紗和晚裝更是令她成為這幅畫入面的最佳女主角。

黃翠如的婚紗性感得來亦不失優雅。（黃翠如IG：@wongtsuiyu）

蕭正楠黃翠如結婚一周年峇里島補辦婚禮：下輩子我們再約定！

近年主打性感的以色列婚紗非常流行，翠如亦追上潮流，穿上品牌Lusan Mandongus的最新款純白色喱士婚紗，背心型deepV低胸設計令整條婚紗更貼身，並突顯優美身段，性感得來亦不失優雅。不過原本的設計本來開胸落到肚臍位置極為性感，翠如則不走性感路線，將婚紗的領口位置稍作了改動，把兩邊膊拉近到頸部位置令deepV只開至心口位置，看上去更加優雅穩重，亦增添女人的韻味。

黃翠如與蕭正楠在結婚一周年補辦婚禮。（黃翠如IG：@wongtsuiyu）

婚禮後，翠如換上另一條價值3800美金（約29800港元）的灰白色透視薄紗晚裝出席晚上派對，這條晚裝來自以色列品牌Zahavit Tshuba，兩邊膊頭及手臂位置的薄紗加上珍珠作點綴，不但望上去更高貴大方，泡泡袖設計亦能突顯調皮一面，翠如頓時由知性女人搖身一變成為愛撒嬌的小女生一樣，散發兩種魅力。

泡泡袖設計透視晚裝既能突顯知性女人和小女孩的一面。（黃翠如IG：@wongtsuiyu）

另外，他們的婚禮在去年新開幕的五星級酒店Six Senses Uluwatu（烏魯瓦圖六感酒店）舉辦，該酒店隸屬Six Senses集團，在歐美相當之受歡迎，並在2018年拿下世界最佳酒店品牌。而這個位於峇里島的新酒店最大的賣點在於，酒店的海灘旁邊就是壯闊的印度洋，不但能將整個海洋一覽無遺，更能夠一次過感受天空和大海連成一線的感覺，對於喜歡陽光與海灘的新人來說，確實是舉行婚禮及渡蜜月的頭號選擇。

酒店旁邊就是印度洋！（Six Senses Uluwatu官網）

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