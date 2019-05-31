【專訪】高海寧曾因負面新聞而患抑鬱：好彩一班師奶救咗我

高海寧2008年時候，做了人生最大的決定參選《香港小姐》，當年因性感身材受到大家關注，亦有不少負面新聞，令到她備受極大輿論壓力，那時的高海寧只得21歲，不懂得面對壓力，結果過選美後患上抑鬱更肥了30磅。她說：「每日我都將自己困喺洗手間喊，我狂喊，喊哂所有唔好情緒出嚟，出到嚟對住屋企人又扮無事，但事實上真係好唔開心。」她不想告訴媽媽，因為媽媽鼓勵她選美，她怕自己的情況令家人更擔心。

高海寧係《婚姻合伙人》中首次擔任女主角。（TVB劇照)

高Ling接受《香港01》專訪時候坦言原來不經不覺已入行11年，回想起最初在TVB工作時候受到大家關注原來對自己來說是一種壓力：「初初入行時候其實好大壓力，係好短時間好似畀好多人好多關注，亦有好多唔好嘅新聞，就算唔真實新聞都要屈到我係咁樣，突然接收咗好多負能量，唔太識得去處理，心態畀人打沉咗。」

當年高Ling參選香港小姐是大熱門之一，每日都有她的新聞，面對好多壓力。（視覺中國）

未入行前高Ling一直以為自己內心是強大的那一批人，但事實是相反，壓力更愈來愈大，她說：「當初會覺得點解全世界都唔鍾意我呢？其實當時連自己抑鬱都唔知道，嗰個時候我宅咗喺屋企，我好驚屋企人唔開心，因為係我媽叫我選港姐，其實佢都承受好大壓力，怕佢覺得推咗個女行一條唔應該行嘅路。所以每日我都將自己困喺洗手間喊，我狂喊，喊哂所有唔好情緒出嚟，出到嚟又扮冇事對住屋企人，但事實上真係好唔開心。」

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當年高Ling參選香港小姐同依家嘅對比，佢已經唔再刻意Sell性感。

除了在家中哭泣之外，高Ling在患有抑鬱那段時間更暴肥30多磅，「我喺屋企我會煲飯然後將所有食剩嘅飯菜撈埋一齊，食哂成煲飯，好似將食野換做舒緩我嘅壓力，所以我肥咗好多，我諗我選完港姐嗰一個月我肥咗30磅都有，睇返啲相你會睇到我好圓。」

高海寧在近年台慶大騷，有時都會收起性感玩型格。（林迅景攝）

在患上抑鬱期間要踏出康復的路往往需要一個契機，至於屬於高Ling的契機竟然是一群「師奶」，她說這個故事很有趣：「我首先要多謝呢一班師奶朋友，我嗰個時候成日唔出街又肥咗好多，跟住我媽媽就同我講去做運動，我就Join咗一個Fitness，我仲記得我去到又匿埋做運動，有一次去焗桑拿，師奶班朋友都係裡面，佢哋認得我問係唔係高海寧，我話我唔係，因為我當時覺得全世界冇人鍾意我，但反而同佢哋聊天過程當中先發覺原來唔係所有人都唔鍾意我，佢哋仲講話呢啲新聞睇完都唔記得啦，都唔會信啦。原來娛樂新聞都唔係我諗得咁嚴重，原來唔係真係冇人鍾意我。之後我好倚賴佢哋，由唔想做GYM到日日都想去做，就係因為佢哋我再慢慢建立我自信去面對觀眾。」

高Ling明白到娛樂新聞只係娛樂大家，所以依家覺得最緊要大家都開心。（梁碧玲攝）

曾經因為負面新聞而匿埋廁所喊，但經歷了十年的磨練，高海寧已不太受負面新聞及負評影響，更在連登開了帳號，以真身與網民對話：「大家都話我好勇，咁因為評論一定有好有唔好，點解會有勇氣有呢個心態去面對咁多唔好評論，我又覺得有乜所謂呢。喺連登反應好有趣，我講嘢大家靜咗，成晚冇人留言。我心諗點解冇人理我呢，跟住我係報紙開咗AC同佢地吹水，但點解冇人應我呢？之後大家知道真係我就好多人覆我，佢哋好開心可以直接同我對話。我覺得冇問題呀，又唔係啲咩，當然我出現之後評論好咗好多，佢哋好得意，好似一班人係課室講事非，突然我出嚟，佢哋就話唔好講啦唔好講啦，好好笑，幾有趣。」

高海寧過往嘅劇集及電影精華照片。

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