【婚姻合伙人】高海寧面對愛情與麵包的抉擇　碰壁後才知誰是最愛

無綫現在9點半播出的《婚姻合伙人》是以地產為背景的輕鬆小品劇。當中，不乏以愛情元素為主線，女主角高海寧飾演的貝競枝在戲中面對著感情上的抉擇，一個是追了她多年的專一男郎朝勇（楊明飾），一個是有錢有事業的邢呇（黃德斌飾），面對著兩個條件不同的追求者，貝競枝最後選擇了郎朝勇。劇集雖然是劇集，現實未必會有著如此極端的例子，但當面對著理性與感情上的抉擇時，我們又會如何自處呢？

郎朝勇對貝競枝一心一意，追求她多年，也未能打動對方。（劇照）

劇中的貝競枝跟郎朝勇朝夕相對，男方對他千依百順，更懶理母親反對，更帶點俗套地把喜歡的女生的名字紋在身上，但這件事又青春得可愛。另一方面，貝競枝工作上認識的邢呇，是城中筍盤，有錢又有面，一向現實的貝競枝面對著他的追求，最後也不敵現實，跟他有著一段短暫的感情和關係，不過最終卻毅然放棄他，投向有情有義的郎朝勇的懷抱。現實中，愛情與麵包同時能兼備當然好，但若然一定要在當中作出決定時，又會如何選呢？到底是愛情重要還是麵包重要呢？如果我們是貝競枝，是否也會像她一樣向現實屈服呢？她曾堅持自己是真的喜歡過邢呇，是否也只是自我催眠？究竟現實中還有沒有對金錢不為所動的人？

貝競枝跟邢呇有一段感情。（劇照）

事業有成的男人固然有他們吸引的地方，誠然地說，即使撇除收入或金錢上的因素，那種成熟和淡定其實也是一種吸引人的特點。不過，老新常談的是，「男人有錢就會變」，很現實的說，就好像我們每個人都是商品一樣，有錢的男人在市場上的價值自然會高，價值高，也就自然會有幾多「飛來蜢」，即使你能夠在這一刻得到他的心，下一秒又能否確定可以沒有更多的情敵把他搶走？況且是在劇中本來就花心的邢呇，所以在我們接觸到的生活中，不少選擇了麵包的女子其實最愛的也只是麵包，一早已經作出身邊的男人會走的準備。在此筆者先不作出站在道德高地的批評，因為每個人生命中的重要和優先不同，我們都會尊重。記得小時候讀過亦舒的《喜寶》，當中女主角的一句名言教我印象深刻——「我要很多很多的愛。如果沒有愛，那麼就很多很多的錢，如果兩件都沒有，有健康也是好的。」這句可能就寫出了都市不少女子的心聲，經歷過後，可能只有錢才會有安全感。

貝競枝曾經也面對著內心的交戰。（劇照）

郎朝勇又完全是另一種男生，不是特別富有，但對貝競枝有情有義，會為她不怕骯髒地在溝渠撿回戒指，會為她不眠不休趕工把屋裝修好，每次都不想答應對方，但被對方威逼利誘下，又一次的屈服，換個角度看，這難道不是我們現在說的「觀音兵」嗎？很多女生不會選擇「觀音兵」，就好似貝競枝一樣，其實並不是因為不喜歡他，而是可能覺得沒有挑戰性，人都是喜歡一些沒有得到的東西，對於垂手可得的，好像總是覺得價值不夠高一樣。不過老實地說，有哪個女生不喜歡對自己貼心的人呢？所以，就像貝競枝跟郎朝勇的故事，郎朝勇並不是沒可能的，只是在抉擇面前，女主角可能要碰壁過後才明白愛情在她心中的地位。不過，世界上又有多少個有情有義義無反顧的郎朝勇？又有多少個會「浪子回頭」的貝競枝呢？

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