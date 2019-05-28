黃翠如大馬視后吳天瑜任伴娘　十年閨密情曾一齊出走

黃翠如和蕭正楠（Edwin）早前在峇里島補辦婚禮，婚禮簡約溫馨，只邀請了摯親出席。雖然二人都是圈中人，不過他們都只邀請極少圈中人出席，Edwin的伴郎是曹永廉和黃祥興，而翠如的伴娘竟然不是任何一位TVB藝人，也不是香港娛樂圈中人，而是來自馬來西亞的女星吳天瑜（Debbie）。

吳天瑜（中）擔任翠如的伴娘，是女家唯一出席婚禮的圈中人。（吳天瑜IG：debbiegoh1108）

吳天瑜是馬來西亞著名女星，華裔小姐冠軍兼視后。吳天瑜曾代表馬來西亞來港參加國際華裔小姐，同屆冠軍是葉璇。雖然吳天瑜和翠如一個在馬拉，一個在香港，但地域無損二人成為最好的閨密。翠如和吳天瑜相識十幾年，二人結緣於有線電視台，更曾在電影《奪標》中合作。

去年天瑜懷孕，與翠如一起出走，來一場閨密旅行。（吳天瑜IG：debbiegoh1108）

去年吳天瑜結婚生子，踏入人生另一個階段，翠如在社交網站，感慨地發表了一篇長文，回憶二人十多年的閨密情：「2018年，完成了很多美好而帶點瘋的事，包括帶着這個大肚婆出走。還記得那一年，我們剛出道不久，在橫店的大街上跟影碟老闆娘講着二元的價。還記得你要離家出走，我和你把家中一世都穿不完的高跟鞋塞入紅白藍膠袋。還記得我要飛過來給你驚喜過生日，然而我記錯日子，在你生日過後才到。還記得你每次流着堅強的眼淚告訴我你的苦， 而我留着軟弱的眼淚，給你罵醒又罵醒。」二人經歷過對方的高低起伏，陪對方流過眼淚，現在二人都迎來幸福，「就這樣，我們十多年過了，你在2018年，和我一起，人生踏入另一個階段，而你還成為媽媽，我有多大的感受，我說不出。我們一生，我們的相交，就如我們每次旅程一樣，帶點瘋而又美好地探險着。前面的日子，你會更美好，因為寶寶有我這個契媽，一個總是要你好好照顧着的契媽 我愛你，吳天瑜。 祝福你，吳天瑜。 #感謝你的丈夫讓我倆瘋著出走。」

當一個人要離家出走，第一個想到的那個可以依賴的人，必然是最親的那個人。（吳天瑜IG：debbiegoh1108）

翠如和吳天瑜的感情深厚，她補辦婚禮，除了家人之外，吳天瑜是唯一獲邀的圈中人，足見對方的地位，無可取替。

翠如是天瑜囝囝的乾媽。（黃翠如IG：wongtsuiyu）