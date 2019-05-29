蕭正楠黃翠如婚禮走復古鄉村風　花材蘊含愛情寓意

蕭正楠(Edwin)和黃翠如早前在峇里島，臨海補辦了一場浪漫的婚禮，只邀請了摯親見證。翠如說：「我喜歡簡單的美，淡淡的艷」，這場「Rustic wedding」，復古鄉村風格婚禮完全符合翠如的期望。

蕭正楠和黃翠如於印尼峇里島舉辦復古鄉村風格的婚禮。(@signatureweds)

Rustic wedding是近年婚禮的大熱風格，翠如想要一個簡約但帶點低調奢華的大自然森林風婚禮，符合「簡單的美，淡淡的艷」的原則。從花球到場地佈置，處處見心思，從細節中帶出深情的寓意，可以成為準新人絕佳的Rustic wedding參考範例。

蕭正楠和黃翠如於印尼峇里島辦婚禮，婚禮簡約但帶點低調奢華的大自然森林風婚禮，符合翠如「簡單的美，淡淡的艷」的期望。(Signature Weddings)

花球蘊含寓意

翠如的花球以乾燥花材為主，淡淡的啡黃色，與婚禮主題非常合襯；蒲葦配上兔尾草點綴以一點滿天星，每一種花材都有寓意。蒲葦象徵堅韌的愛情，出自《孔雀東南飛》中的「君當作磐石，妾當作蒲葦，蒲葦紉如絲，磐石無轉移」；兔尾草寓意「在我面前不用裝堅強」；而滿天星則代表純潔的愛。

帶一點初秋乾燥的鄉村感覺

除了花球，還有一個用上大量呼應花球的乾花花材的木製拱門，令整體風格非常一致。另外為了將Rustic風格極致地表現出來，婚禮佈置公司運來大量乾草作佈置，加上藤編地墊、藤椅和造舊的吧檯，令人如置身於鄉村之中。

運用大量乾花花材的木製拱門，非常浪漫。（Signature Weddings）

+ 2

吊燈營造浪漫星海

白天有陽光白雲作最自然的佈景，晚上點亮吊燈，猶如天上繁星，溫馨浪漫。

+ 7 + 6 + 5

戶外婚禮要面對天氣的威脅，在Edwin和翠如的婚禮的前一天，落了一場大暴雨，摧毀了佈置，需要重新搭建，幸好最後迎來彩虹和晴天，翠如說：「結婚當日必會有無法預測的事情發生，就像我們的婚禮。雖然當天下起了雨，不過在婚禮之前卻出現了彩虹！所以好好享受每一個moments。」巧合的是，Edwin和翠如在一年前於新西蘭註冊時，也曾出現彩虹，非常神奇浪漫。