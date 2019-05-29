Coffee林芊妤30日練腹肌挑戰　醒大家減肥增肌小貼士

現年29歲的林芊妤（Coffee）近年從藝人轉型為教瑜伽，越做越成功，更在網上平台包括Youtube和Instagram等拍片教人做運動減肥操肌，吸引大量女生跟她偷師，連台灣的女神鄭家純（雞排妹）也是她的觀眾之一，認真犀利！近日，Coffee又有新搞作，由於夏天到了，是露腰裝貼身衫出動的季節，所以她實行30days abs challenge，即是連續30日每天都做減肚腩練腹肌的練習，叫大家一起跟她挑戰自我，極速收肚keep fit。

Coffee開始了30days abs challenge，拍片教大家做練腹肌練習。（Youtube@Coffee林芊妤影片截圖）

Coffee接受《香港01》記者訪問，她指這次的挑戰有4set，而每星期做同一set，而每set的難度是循序漸進，到第4星期時是最難的，第1﹑2個星期大概是每天做5-10分鐘左右，她解釋︰「我哋做運動好多時係透過增加肌肉而去減脂，但係我哋肌肉係會習慣嘅，如果你30日都係做同一set，其實個效用係冇咁大，如果你係可以循序漸進慢慢由初級﹑中級﹑中高級﹑高級咁樣上去，可以push到自己，第一個禮拜我想畀大家好容易去catch up。其實去到每set嘅最後一日，大家係會覺得舒服咗嘅，但當你一覺得舒服咗嘅時候，下一set又再增加咗個難度喇，變咗容易去catch up，但又唔會辛苦到要放棄。」她自己就做到challenge的第9天了。

Coffee話好開心好多人跟她一起做這個挑戰的同時，可以增加跟朋友﹑家人之間的話題，甚至可以一起做運動，是一個好好的聯誼活動。（Youtube@Coffee林芊妤影片截圖）

Coffee又指如果大家的體脂率不是25%以上，其實好容易會見到這個運動的成果，「不過如果是本身有『大肚腩』，你唔係expect 30日可以變做腹肌，其實如果本身啲肉都firm嘅，唔係好肥嘅，會見到首先有線條，條腰會slim咗，肌肉增加咗，同埋體能上會進步咗。」她又透露其實除了外表上會改變，對身體的姿勢好有幫助，「因為core係你做任何運動，同你平時嘅企姿都都係靠你嘅core去hold住，如果你寒背，或者平時嘅企姿唔好，都可以透過呢啲腹肌嘅運動令到你個人係有力去支撐自己嘅身體多啲。」她又提醒如果女生來經期，理論上是不應該做任何腹部的運動，但因為第1﹑2集好簡單，所以可以照做，但後來如果真的不舒服，或者到後期較難的動作，可以在經期來的第1和第2天停做，只是做一些伸展的運動也可，因為這個挑戰只是30天，就算照做都只是一次，不是每個月都做。

Coffee好有心地會在社交平台repost大家做運動的片段，希望可以給大家動力去堅持。（Instagram@coffee899221）

不過Coffee強調，如果本身是比較肥的，一定要在這個挑戰上，再加上至少一星期2-3天做帶氧運動，雙管齊下，才會有更好的效果。至於飲食上，Coffee就提提大家不要靠過度控制食量節食去配合，反而應該是去吃正常份量但是健康的食物，如蔬菜﹑肉和飯等，令到自己有飽肚感，就不會想去吃加工食物和「垃圾食物」，所以她不鼓勵大家少吃，反而是要去多吃健康的食物。

Coffee話自己拍片教學其實唔係想自己的Youtube Channel有幾好，只是想跟大家分享。（Instagram@coffee89921）

原來這個30天的挑戰本來是Coffee純粹私心，她指自己的體態都恢復了，但只是腹部始終跟未生BB前般結實緊緻，而生完BB後又忙住湊BB，少了時間做運動，所以一開始只是想推動自己去連續30天做workout，令自己有返意志力，但後來又忽發奇想，既然自己練，為什麼不跟大家一起練呢？這樣更加開心！而所有動作都是她自己構思出來，例如是平日湊BB或者教瑜伽時都會突然有一些運動動作上的idea。至於完成了這個挑戰後，又有沒有更多後續的挑戰呢？Coffee就笑言還未有想法，強調自己一直經營Youtube片的原因是單純地想跟大家分享，所以拍什麼片教什麼都是她自己突然某天想做這part的運動才會順道拍片share，所以下一步就要看看自己到時再想練什麼，才跟大家share喇！

點擊下圖睇吓Coffee嘅教學︰