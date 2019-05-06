【鐵探．專訪】惠英紅不介意當年失獎：我眼光不在於咁細

事隔八年，惠英紅再次重返TVB 拍劇，對上一套《巾幗梟雄之義海豪情》最高收視創下47點，今次《鐵探》當然追不上當年的紀錄，但於當今來說，貼近30點平均收視算是相當不錯了。惠英紅《巾幗梟雄之義海豪情》競逐2010年《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」，可惜大熱倒灶輸給陳法拉，當時有傳她因失獎耿耿於懷而離開TVB，但紅姐今次訪問中否認了這說法，更指：「我眼光不在於咁細！」

回想當年，惠英紅因病絕跡娛樂圈，消失螢幕多年，終於在2005年在TVB 復出，放低自己從前的一切，重新出發。

紅姐事隔八年重返TVB拍劇，一眾劇迷相當興奮。（梁碧玲攝）

由一個影后級人馬，當年在邵氏電影呼風喚雨的大紅人，到再復出於TVB 的時候，是一個甘願放下自己的惠英紅。不再是一個只會打戲的女演員，休息了一段以年計的日子，就是想觀眾對自己的形象來個重新認識，亦不介意做一名上了年紀的新人，她說：「呢個過程裡面，如果我自己做老闆我都係咁處理，你係乜都唔係，我點可以一嚟畀個一線你做？所以呢個過程我係花好多心思，我一入返去係六、七線都有，到臨尾我走嗰陣係三線到四線，呢個係我畀自己一個奮鬥期。」

982年，惠英紅憑電影《長輩》奪得首屆香港電影金像獎「最佳女主角」。（網上圖片）

沒有經歷的人，愈易重新開始，但當你曾經於最高峰跌了下來，要你再爬上去，除了面對自己，更要面對別人的口面。紅姐認為做人要能屈能伸，才可以當你遇上波折的時候，繼續向前行，但亦要穩守自己的一條底線—尊嚴。「我只係覺得我返翻出嚟而家係咁樣，唔怕，我會畀你睇到我下一個就唔係咁，呢個係我自己下嘅一個目標，都算達成嘅。」大家有目共睹，紅姐在離開TVB後，先後獲得兩次金像獎最佳女主角和最佳女配角，在電影界創出一個輝煌成就。

對上一部《巾幗梟雄之義海豪情》，惠英紅飾演楊師奶一角。

在離開TVB前，紅姐已經成功入屋，最後一兩年的劇集都令人留下深刻印象，在《巾幗梟雄之義海豪情》飾演楊師奶一角極具話題性，奪女配角一獎呼聲高唱入雲。但世事不盡如人意，當年她大熱倒灶輸給陳法拉，迢部劇亦成為了惠英紅暫別TVB的作品，當時有傳言指，紅姐因失獎才離開TVB，但卻不是事實。「我眼光不在於咁細，呢個世界好大，如果我為咗一個女配去耿耿於懷，我諗我唔係一個會留低現狀嘅人。」惠英紅說。

「我眼光不在於咁細」紅姐真是很霸氣。（梁碧玲攝）

至於今年，《鐵探》萬晞華一角同樣極具話題性，一個為權力而不擇手後的人，兩個仔更因此而犧牲，可以說是魔鬼的化身。而現在的TVB，在視后方面無論名氣、實力甚至是年資都沒人比得上紅姐，今次會否是她填補空的的最大機會？始終紅姐在TVB提名過兩次女配都空手而回。不過她並沒將眼光放於此，應該是不盡於此，比起視后，收視在她心目中更為重要。一部劇，無論拍得如何美好，沒人欣賞便甚麼都不是，愈多人收視，愈多人認同，才是一部劇集真真正正的成功。而紅姐更不是只為這部劇著想，放眼的是未來，她說：「坦白講，投資嘅人都會好開心，佢哋有錢賺，下一次會再做一啲高成績嘅嘢，呢個係一個循環，所以對我嚟講收視係緊要。視唔視后其實，如果我真係做得好，視后我會有機會，但我唔想諗呢樣嘢。」

究竟萬晞華會有咩下場？（劇照）

事隔多年重返TVB拍《鐵探》，重新回到電視圈子裡，而對手亦由平時見慣口面的電影演員，變成電視演員。不過，紅姐在TVB始終有一段時間，有些演員其實都已經見慣見熟，例如她口中的大Ben黃智賢，已經是老對手、老拍檔，她說：「我同大Ben（黃智賢）係唔需要話下場戲點點點，你見到佢成個戲Tone同以前都改變咗，因為我拍呢個角色嘅時候畀佢覺得我戲路唔同咗，所以大家都開始變個節奏。」而另一個Ben—Benz雄，也是紅姐一直有合作的老對手，對戲自然是輕言而舉。

紅姐、黃智賢和Benz雄，三人都是演技之人。（劇照）

對紅姐比較陌生的當然是一班TVB比較中生代的年輕人，但接觸的戲份不多，不過她卻對當中一個讚不絕口，就是第三個Ben—細Ben袁偉豪。紅姐憶起，在未有《鐵探》之前，已經對袁偉豪有深刻的印象，有一年紅姐到馬來西亞為TVB頒獎，當時已經特別喜歡細Ben，覺得他是一個「好闊」的演員，不會被外形框死自己，而且更指袁偉豪比起同輩演員更有深度，她說：「佢對社會人性嘅揣摩係深度啲，合情合理多啲，佢係好花時間花功夫去研究一個角色，而唔係攞住個劇本就埋位，好安全不過不失咁樣，係有呢啲演員。佢係甘願去冒險，甘願去創一個新嘅嘢出嚟，呢啲我覺得先係好闊，你估唔到佢未來會有大成就。」

惠英紅對袁偉豪讚不絕口。（劇照）

紅姐對他的讚揚還未完，她指袁偉豪是一有個「明星樣」，特別有觀眾緣，有很大的空間成為一粒「星」。這都是紅姐在當年頒獎禮時的想法，到《鐵探》這個作品要開拍的時候，紅姐跟劇組開會，當時還未選定男主角，有幾個候選演員，當中剛好有袁偉豪，在這段緣份的驅使下，紅姐毫不猶豫的欽點了他做男主角。「我覺得佢係前途無限量。我都幾欽佩佢，因為一個演員要安全都可以，但佢喺佢個角色入面佢要求操肥自己，去到最尾畀觀眾好驚喜，瘦到好恐佈，其實佢博自己健康博得好緊要，咁呢個唔係一個好愛電影或者好愛自己工作嘅人做到，因為係好辛苦，我十日八日，脫水脫到一個肥變見到骨，我見到都係好痛。同埋佢一有乜事就要叫佢坐低，佢自己都話暈幾次，所以我真係幾欽佩，唔係一般人意志做得到，所以我相信我都冇睇錯佢。」有紅姐睇得起，袁偉豪都要繼續努力。