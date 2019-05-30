陳漢娜𦧲地喪喊圓康城夢　主演藝術短片獲青睞

影壇新貴陳漢娜（Hanna）近年電影一套接一套，早前她還遠赴日本，與當地導演吉開菜央合作，拍攝藝術短片《Grand Bouquet》，以講述一名無助的少女，跟「黑勢力」鬥爭及被衝擊與殘害的過程，當中飾演無助少女的Hanna更突破「清泉女神」的形象，首度以肉色內衣褲上陣，短片更入圍第72屆康城影展「導演雙週」

Hanna日前為短片飛抵法國出席康城影展，期間她表示首次跟吉開菜央合作，感覺非常新鮮，Hanna更大讚對方思想觀點獨特，「接拍這條短片，全因為想有不同挑戰，自己以往的作品都較商業或戲劇化，今次則屬於藝術性質；導演是透過IG聯絡我，話有個角色好適合我，當時我還未拍《二人小町》，未嘗試過跟日本crew合作，所以好想有個新嘗試，於是一口答應。」

Hanna與短片導演吉開菜央。

短片中，Hanna除了以肉色內衣褲上陣外，還不斷被「黑勢力」衝擊跌倒地上，問到拍攝過程可有遇上挑戰？她表示為了這短片連續拍攝30小時，而且不斷要飛撲倒地，體能消耗很大，她說：「片中的『黑勢力』用CG（電腦特技）拍攝，所以我要想像如何被這黑勢力不斷攻搫倒地，而且拍攝時，地下又不可以用墊、身上更加不可加任何墊作保護，每一下都是真跌倒地上，所以拍到自己周身瘀傷，而且拍攝期間又要喊同大嗌，連自己都覺得有窒息感覺，不過過程又好享受！」整個拍攝，Hanna倒地數十次，難怪完成短片拍攝後，導演笑她下次可以接拍動作電影。

在短片中，Hanna飾演無助的少女，不斷被黑勢力攻擊倒地後，奮力再站起來。

說到首次出席康城影展的Hanna有否成功「集郵」？她表示圓心願在機場跟導演薩維杜蘭（Xavier Dolan）合照，但卻沒有刻意「集郵」，她謂：「康城影展是所有電影人夢寐以求去的地方，自己竟然可以去到，當然超級開心，知道有好多名人會出席，但自己沒有刻意去影合照，反而我看了很多套電影，知道會有好多導演、演員同場，只知道其中一套戲，我是跟泰達史雲頓（Tilda Swinton）同場，可以遠距離跟她同場睇戲，已經非常開心。」