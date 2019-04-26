《遺愛》第一次挑戰親熱戲　陳漢娜：想像唔到拍嘅時候會點樣

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陳漢娜（Hanna）出席時尚品牌活動，平日喜歡日本風的Hanna分享了自己的穿搭心得：「我自己平時襯衫鐘意Tone on tone多啲，我有啲強迫症，唔畀自己個身超過三種顏色，個感覺會統一啲。」

陳漢娜以酒紅色樽領冷衫配以黑色縷空連身裙，加上搶眼的粉紅色頭髮，剛好三種顏色。（梁碧玲攝）

Hanna最近正在拍攝電影《墮落花》，故事涉及毒品：「故事好特別，我未接觸過呢種題材嘅戲，角色上亦都係唔太正常嘅少女，好似接觸啲新嘅嘢。」是次與前輩溫碧霞在電影中有不少對手戲：「我同溫碧霞前輩嘅關係好微妙，有一場激吻戲，我哋拍完都好深刻！」Hanna又表示遇到好的劇本很高興。

從《二人小町》到《遺愛》到《墮落花》，陳漢娜今年戲約不斷，主要專注在電影圈發展。（梁碧玲攝）

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在剛結束拍攝的電影《遺愛》中，Hanna獻出了她的熒幕初吻予胡子彤：「電影裡面佢係我嘅另一半，然後第一次拍親熱戲，其實一開頭都好緊張，從圍讀劇本到一齊排戲之前我都幾緊張，好似未試過，又Picture唔到拍嘅時候會點樣，同埋想像唔到，但真係拍嘅時候就冇咗嗰份緊張，可能係因為大家開始熟咗，又進入咗個角色狀態，到現場就冇再諗。」

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