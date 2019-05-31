【玄彬專訪．有片】靠吹水同朴信惠做老友　保持fit爆身材有秘訣

韓國男神玄彬最近憑tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》再次人氣急升，其過人演技，以及與女主角朴信惠的感情戲令一眾劇迷陶醉不已。最近玄彬相隔6年再度來港舉行粉絲見面會，自然吸引不少粉絲捧場。玄彬今次香港旅程除了與粉絲見面，大派粉絲福利外，亦抽空接受香港傳媒訪問，大談對香港觀感，拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》的趣事，以及未來動向。

玄彬早前抽空接受各大香港傳媒訪問。（葉志明攝）

玄彬此行香港之旅目的是舉行粉絲見面會，時隔6年再與香港粉絲見面。（資料圖片）

玄彬上次來港開騷已經要數到2013年，多年後再次與香港粉絲見面，固然希望可以製造美好回憶。玄彬又透露，過往來港都是工作性質，未有機會四周暢遊：「因為我很喜歡走路，很希望能夠四周走走，細味香港日常。」香港作為美食之都，有不少遠近馳名的美食，玄彬當然渴望一嚐佳餚，他更稱自己喜歡吃點心和蟹類菜式，未知這次香港之旅，玄彬能否抽空大快朵頤呢？

《阿爾罕布拉宮的回憶》中，玄彬飾演遊戲公司老闆劉鎮宇。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

年初終映的《阿爾罕布拉宮的回憶》深受不少劇迷歡迎，劇中玄彬要應付大量打戲，與女主角朴信惠談情時，亦展現純熟的愛情演技，除了獲得大眾好評之外，也獲得第55屆百想藝術大獎男子最優秀演技獎提名，而玄彬更與朴信惠成為老友。原來玄彬和朴信惠，還有《阿爾罕布拉宮的回憶》劇組之所以打成一片，原來全靠多「吹水」！

戲內玄彬和朴信惠難捨難離，戲外和這位拍檔成為好友。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

「我們一開始在西班牙拍攝，當時演員和工作人員不太熟稔，去西班牙時頗為擔憂，西班牙戲份的拍攝時間亦相當有限，因此拍攝時，或者拍攝空檔，演員們會常常聊天，我們常常談天說地打發時間，留下了不少回憶。」玄彬不單靠「吹水」認識朋友，還能在溝通過程多了解拍檔，例如他大爆EXO成員，飾演朴信惠弟弟的燦烈熱愛打機，不過他強調自己平日少玩遊戲，也不愛玩遊戲，對IT產品亦只是略有認識，看來玄彬不像劇中角色，遊戲公司老闆劉鎮宇一樣熱愛科技。

玄彬透露之所以和劇組打成一片，全因爭取時間多溝通。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

玄彬坦言不愛打機，反而大爆EXO的燦烈是遊戲迷。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

《阿爾罕布拉宮的回憶》的劉鎮宇相當任性，想做到的事情必須要做到，不想做的就勢不低頭，究竟現實中的玄彬是否如此任性呢？「我不是任性的人，平常很多情況都不能讓我任意妄為，所以我本人都不怎麼任性的。」畢竟現實生活中，玄彬創立經紀公司VAST娛樂，每一個決策都影響自己的演藝事業和公司發展，難怪玄彬坦言不能輕舉妄動，也可見成為公司老闆的玄彬變得更為穩重。

雖然玄彬和劉鎮宇一樣都是公司老闆，但玄彬表示自己不會如劉鎮宇一樣任性行事。（葉志明攝）

玄彬剛完成《阿爾罕布拉宮的回憶》，接下來要與緋聞女友孫藝珍合演tvN新劇《愛的迫降》，不過在繁忙的工作中，玄彬仍能保持fit爆身形，原來玄彬為了健康而持之以恆做運動，有時拍劇需要多做運動，以及調節飲食，但不會為了減肥而刻意節食。玄彬所言似乎是證明了「減肥沒有捷徑」一言，各位劇迷想營造完美身段，就要像玄彬一樣努力做運動啦！

玄彬能夠保持身材，全靠持之以恆做運動。（葉志明攝）

玄彬專訪相片

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今次訪問中，玄彬還談及參演《阿爾罕布拉宮的回憶》時被考起的地方，未來進軍海外計劃，以及對香港粉絲的心底話等等，想了解玄彬更多就要點擊睇片啦！

玄彬專訪片段