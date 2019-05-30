N.Flying女粉絲被醉酒男跟蹤　李承協暖心扮男友神解救

韓國近日發生新林洞疑似強奸犯跟蹤事件，成為全城關注的議題。昨天（29日）凌晨樂團N.Flying隊長李承協在IG開直播時，有女粉絲留言講到正被醉酒男跟蹤，李承協立即想到扮男友的方法，假裝與該名女粉絲通話解救，直至她安全到家。而李承協的貼心行為，獲粉絲大讚外，也順道圈了不少路人飯。

樂團N.Flying出道4年來，一直星路平平，去年尾成員權光珍更爆出與女粉絲交往後退團。直至今年初推出《Rooftop》後，事隔個多月逆襲韓國音源榜而奪得出道來首個一位。而隊長李承協不時在完成練習後，在凌晨開Live與粉絲溝通。29日凌晨二時左右，李承協如常開直播，但就見到自稱被醉酒男跟蹤的女粉絲。李承協見狀立即請該粉絲把手機音量調高，假裝成對方的男朋友並開始進行對話。

N.Flying今年一月推出《Rooftop》後，二月音源逆襲再次被召喚出演音樂節目。（Facebook/@officialnflying）

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李承協除了問女粉絲「你在哪？」、「為什麼還未回來？」和「現在幾點？」外，更假裝主動提出要出門接她，說要在便利店門口接女粉絲回家。李承協一直通過直播假裝通話，直至見到該名女粉絲表示已安全到家才放下心來，他更說：「成功了成功了，沒有跟來吧？」影片流出後，不少粉絲大讚他貼心的行為，除了擔心粉絲的安危外，亦用聰明的方法解救成功。加上李承協聲線偏低沉，實在令女生非常心動。

李承協扮與女粉絲通過這招，真是令女生非常心動。（IG/@sssn9_zzzn9）