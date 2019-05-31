梁詠琪新歌《再見灰姑娘》變幸福說書人　望大家對愛情抱樂觀態度

梁詠琪（Gigi）最近加盟環球唱片，推出首支廣東歌《再見灰姑娘》，以超現實的童話世界場景，在戶外草地拿著巨型茶杯，還有很多可愛剪紙兔仔陪伴，如同夢遊仙境一般。

拍攝過程中，第一日便碰上天文台首發酷熱天氣警報，不過酷熱天氣無損Gigi心情，她說：「我總覺得拍得辛苦嘅MV，通常作品出來都係被讚好嘅，所以辛苦係值得嘅。」Gigi在MV中連換三套仙氣造型，盡顯高貴氣質，配合不同華麗場景，宛如一位仙子。

Gigi不畏酷熱，拍攝MV。（環球唱片提供）

Gigi加盟環球後的首支主打歌《再見灰姑娘》，呼應了她19年前的那首《灰姑娘》，Gigi表示：「我想從一個說書人嘅角色，話畀大家知《再見灰姑娘》係一個有希望嘅故事，對比以前《灰姑娘》當日嘅女主角，雖然喺愛情上失意，但不要放棄，希望大家對愛情抱樂觀態度，只要用心去感受，努力去爭取，勇敢行自己想行嘅路，幸福絕非遙不可及。」

Gigi以說書人的角度，道出歌曲中的喜怒哀樂。（環球唱片提供）

而Gigi之所以會想到以說書人的角度出發，是因為這幾年有了女兒，她經常要講故事，接觸許多童話或益智書籍，現實生活中，她亦是真正有經驗的說書人。Gigi直言：「每當同小朋友講故事，不單止小朋友滿足，從童話故事中我亦得到很多領悟，原來以成年人角度去思考，又係與別不同，呢次故事係講畀大朋友聽，相信又有另一番體會。」