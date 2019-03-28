【八個女人一台戲】鄭秀文梁詠琪戲中鬥嘴不絕　獲趙雅芝力讚

《八個女人一台戲》昨日（27日）在香港文化中心舉行《第43屆香港國際電影節》首映禮，導演關錦鵬聯同編劇魏紹恩及戲中演員，如鄭秀文、梁詠琪、白百何、齊溪、趙雅芝、周家怡及商天娥等，齊齊出席活動，近距離與觀眾分享拍攝心得。之後眾人再次現身慶祝派對，場面熱鬧非常。

《八個女人一台戲》昨日舉行首映禮。（陳順禎 攝）

事隔23年後，影迷終於有幸在大銀幕上，再次見到梁詠琪與鄭秀文這對組合同台演出。對於能再次合作，梁詠琪分享時表示與鄭秀文在《八個女人一台戲》中不乏火藥味的火花：「喺戲入面有同Sammi有啲鬥嘴及過節，夭吓你、潤吓你。」

鄭秀文與梁詠琪相隔23年後再次大台演出。（陳順禎 攝）

《八個女人一台戲》導演關錦鵬聯同演員，包括鄭秀文、梁詠琪、白百何、齊溪、趙雅芝、周家怡及商天娥等人出席首映禮及慶祝活動。（陳順禎 攝）

梁詠琪指今次跟周家怡在戲中擦中不少火花。（陳順禎 攝）

除了與鄭秀文相隔約20年後再合作外，這也是梁詠琪首次與導演關錦鵬合作。對此，她表示在關導身上獲益良多。

她特別提到在《八個女人一台戲》中飾演其助手「漪蓮」的周家怡，並大讚與對方擦出好大的火花，還即場作狀要親親家怡，可見台前幕後相處非常融洽。而家怡也指出戲中主要對手都是梁詠琪，並指能與梁詠琪合作是非常難得的機會：「我喺戲入面主要都係同Gigi，有時可能麻煩到阿芝（趙雅芝），我哋兩個又比較多鬼計，好開心，交流好好。」

趙雅芝大讚梁詠琪及周家怡這對組合。（陳順禎 攝）

而在《八個女人一台戲》飾演程琮的趙雅芝，這位戲中矛盾的始作俑者，遊走在鄭秀文與梁詠琪兩者之中，也坦言梁詠琪跟周家怡非常合拍，並大讚兩人的對白非常精警：「兩個都做得非常好！」

+ 15 + 14 + 13