【她的私生活】金材昱、朴敏英唇膏之吻　原來係取材自周星馳？

韓國tvN電視劇《她的私生活》今晚（30/5）播出大結局，各位愛看朴敏英（飾演成德美）和金材昱（飾演Ryan Gold）甜蜜感情戲的觀眾或會相當失落。兩位主角在《她的私生活》上演多場扣人心弦的親熱戲，包括昨晚（29/5）朴敏英和金材昱出門前的吻戲。不過，看到這一幕的香港觀眾，有否聯想到一部經典港產片呢？

《她的私生活》今晚大結局，一眾劇迷倍感不捨。（《她的私生活》劇照）

第15集《她的私生活》中，朴敏英和金材昱共度春宵，翌日早上，朴敏英悉心化妝，金材昱見狀，於是自告奮勇為朴敏英塗唇膏，朴敏英之後向金材昱提出：「我也幫你塗唇膏吧！」然後主動親吻金材昱，為男友「塗」唇膏。朴敏英細心看一下金材昱的嘴唇後，再次吻向金材昱，最後朴敏英不禁稱讚自己「塗得很均勻！」以獨特的方式大放閃光彈！

朴敏英同金材昱共度春宵之後，第二朝女方朝早開心為金材昱扮靚靚。（《她的私生活》截圖）

呢場吻戲係咪有啲似曾相識呢？（《她的私生活》截圖）

《她的私生活》唇膏吻戲究竟有咩花臣？

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其實類似情節，1999年上映的經典港產片，周星馳自編自導自演的《喜劇之王》已經出現過，不過風格較《她的私生活》搞笑得多。當時周星馳（飾演尹天仇）和張栢芝（飾演柳飄飄）在海邊促膝詳談，張栢芝突然向周星馳怒吼：「你嘴唇爆曬拆啦！要唔要啲潤唇膏呀？」周星馳答允後，張栢芝用嘴唇為星爺「塗」潤唇膏，雖然之後星爺猶不決，不知道應否繼續接受栢芝「塗」潤唇膏，令栢芝怒火中燒，但之後星爺仍決定讓對方「塗」潤唇膏，最終兩人更發生關係。

其實《喜劇之王》都有類似情節！（《喜劇之王》截圖）

呢一幕相信睇過《喜劇之王》嘅人都一定記得！（《喜劇之王》截圖）

重溫下《喜劇之王》「搽」潤唇膏一幕！

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《她的私生活》「塗」唇膏一幕，是否借鑑於《喜劇之王》，至今仍不得而知，不過今年是《喜劇之王》上映20周年，或許這場吻戲可以視之為向《喜劇之王》致敬之舉。各位香港劇迷，或對港產片情有獨鍾的韓國觀眾，看到朴敏英和金材昱的唇膏之吻時，又有否聯想到《喜劇之王》的這場經典場面呢？